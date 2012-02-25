Ekstra bas
15 mm hoparlörlere ve bass beat vent sistemine sahip olan bu kulaklıklar gelişmiş bas performansıyla öne çıkıyor. Üstelik ince, lastik kaplı başlıkların kullanıldığı ergonomik tasarım uzun süreli konfor sağlıyor. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
15 mm hoparlörlere ve bass beat vent sistemine sahip olan bu kulaklıklar gelişmiş bas performansıyla öne çıkıyor. Üstelik ince, lastik kaplı başlıkların kullanıldığı ergonomik tasarım uzun süreli konfor sağlıyor. Tüm faydaları görün
Ekstra bas
15 mm hoparlörlere ve bass beat vent sistemine sahip olan bu kulaklıklar gelişmiş bas performansıyla öne çıkıyor. Üstelik ince, lastik kaplı başlıkların kullanıldığı ergonomik tasarım uzun süreli konfor sağlıyor. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
15 mm hoparlörlere ve bass beat vent sistemine sahip olan bu kulaklıklar gelişmiş bas performansıyla öne çıkıyor. Üstelik ince, lastik kaplı başlıkların kullanıldığı ergonomik tasarım uzun süreli konfor sağlıyor. Tüm faydaları görün
Kulak İçi Kulaklıklar
Toplam:
Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
İnce başlık, kulak kanalı anatomisine göre ergonomik bir biçimde tasarlanmıştır. Kulağa tam oturduğundan, kulak içi kulaklık tercih edenlerin rahatlıkla kullanabileceği bir modeldir.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Kauçuk kapaklar üzerindeki son derece yumuşak kauçuk malzeme mükemmel bir temas sağlar ve kulaklarınıza kolayca uyar. Kulak içi kulaklıklar hiç bu kadar rahat kullanımlı olmamıştı.
Ürün boyutları
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
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