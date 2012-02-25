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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE3000WT/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra bas Ekstra bas Ekstra bas
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE3000WT/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra bas

      15 mm hoparlörlere ve bass beat vent sistemine sahip olan bu kulaklıklar gelişmiş bas performansıyla öne çıkıyor. Üstelik ince, lastik kaplı başlıkların kullanıldığı ergonomik tasarım uzun süreli konfor sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 29,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Ekstra bas

      15 mm hoparlörlere ve bass beat vent sistemine sahip olan bu kulaklıklar gelişmiş bas performansıyla öne çıkıyor. Üstelik ince, lastik kaplı başlıkların kullanıldığı ergonomik tasarım uzun süreli konfor sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Ekstra bas

      15 mm hoparlörlere ve bass beat vent sistemine sahip olan bu kulaklıklar gelişmiş bas performansıyla öne çıkıyor. Üstelik ince, lastik kaplı başlıkların kullanıldığı ergonomik tasarım uzun süreli konfor sağlıyor. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 29,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Ekstra bas

      15 mm hoparlörlere ve bass beat vent sistemine sahip olan bu kulaklıklar gelişmiş bas performansıyla öne çıkıyor. Üstelik ince, lastik kaplı başlıkların kullanıldığı ergonomik tasarım uzun süreli konfor sağlıyor. Tüm faydaları görün

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Ekstra bas

        Benzersiz ince başlıklı, ergonomik tasarım

        • Beyaz
        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        En rahat kullanım için ince başlıklı kulaklık

        En rahat kullanım için ince başlıklı kulaklık

        İnce başlık, kulak kanalı anatomisine göre ergonomik bir biçimde tasarlanmıştır. Kulağa tam oturduğundan, kulak içi kulaklık tercih edenlerin rahatlıkla kullanabileceği bir modeldir.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Mükemmel bir rahatlık için çok yumuşak kauçuk kapaklar

        Kauçuk kapaklar üzerindeki son derece yumuşak kauçuk malzeme mükemmel bir temas sağlar ve kulaklarınıza kolayca uyar. Kulak içi kulaklıklar hiç bu kadar rahat kullanımlı olmamıştı.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          1,65  cm
          Yükseklik
          2,3  cm
          Derinlik
          1,5  cm
          Ağırlık
          0,0118  kg

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          bakır
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          12 - 22 000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          115  dB
          Hoparlör çapı
          15  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          nikel kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Yükseklik
          17,3  cm
          Genişlik
          5  cm
          Derinlik
          2,5  cm
          Net ağırlık
          0,0118  kg
          Brüt ağırlık
          0,026  kg
          Dara ağırlığı
          0,0142  kg
          EAN
          69 23410 71144 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte

        • Dış Karton

          Uzunluk
          33  cm
          Genişlik
          19,1  cm
          Yükseklik
          14  cm
          Net ağırlık
          0,2832  kg
          Brüt ağırlık
          1,077  kg
          Dara ağırlığı
          0,7938  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          GTIN
          1 69 23410 71144 5

        • İç Karton

          Uzunluk
          18,3  cm
          Genişlik
          8  cm
          Yükseklik
          6,2  cm
          Net ağırlık
          0,0354  kg
          Brüt ağırlık
          0,1135  kg
          Dara ağırlığı
          0,0781  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          GTIN
          2 69 23410 71144 2

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