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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE2850/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra Bas Ekstra Bas Ekstra Bas
      -{discount-value}

      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE2850/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra Bas

      Mükemmel dengeli, doğal ses üreten ve kablo üzerinde ses seviyesi kontrolüne sahip kulakiçi kulaklıklar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Ekstra Bas

      Mükemmel dengeli, doğal ses üreten ve kablo üzerinde ses seviyesi kontrolüne sahip kulakiçi kulaklıklar.

      Ekstra Bas

      Mükemmel dengeli, doğal ses üreten ve kablo üzerinde ses seviyesi kontrolüne sahip kulakiçi kulaklıklar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Ekstra Bas

      Mükemmel dengeli, doğal ses üreten ve kablo üzerinde ses seviyesi kontrolüne sahip kulakiçi kulaklıklar.

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Ekstra Bas

        güçlü ses için

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Twin vents teknolojisi, yüksek ses tonlarını ve bas tonlarını dengeler

        Hava kanalı olarak görev yapan özel tasarlanmış yarıklar, yüksek tonlarla bas sesleri dengeleyerek daha bütünlüklü bir dinleme deneyimi sağlar.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Taşıma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur

        Bu çanta, kulaklığınızın korunması ve kullanılmadığı sırada kabloların dolaşmasını önlemenin en uygun yoludur.

        Ses seviyesi ayarını kolaylaştıran hat üstü ses seviye kontrolü

        Ses kaynağı birimine gitmenize gerek kalmaksızın ses seviyesini istediğiniz düzeye ayarlayın.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Diyafram
          Mylar dome
          Akustik sistem
          Açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Frekans tepkisi
          12 - 22 000  Hz
          Ses bobini
          Bakır
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          106 dB
          Hoparlör çapı
          15 mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlanabilirlik

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,0 m
          Konnektör
          3,5 mm stereo
          Konnektör kaplaması
          Nikel kaplama
          Kablo tipi
          Bakır

        • Kullanılabilirlik

          Ses kontrolü
          Evet

        • Aksesuarlar

          Taşıma çantası
          Evet

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          ,066  kg
          Yükseklik
          17,7  cm
          Net ağırlık
          ,031  kg
          Dara ağırlığı
          ,035  kg
          Genişlik
          10  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          9,6  kg
          Yükseklik
          50  cm
          Net ağırlık
          2,976  kg
          Dara ağırlığı
          6,624  kg
          Genişlik
          38,1  cm
          Uzunluk
          38,3  cm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          ,526  kg
          Yükseklik
          11,8  cm
          Uzunluk
          18,4  cm
          Net ağırlık
          ,396  kg
          Dara ağırlığı
          0,13  kg
          Genişlik
          18  cm

        Kutuda neler var?

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        Kutudaki diğer öğeler

        • Çanta
        • Kontrol

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