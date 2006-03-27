Kutudaki diğer öğeler
- Çanta
Ekstra Bas
İkiz vent teknolojisine sahip kulak içi kulaklıklar, daha dengeli, doğal bir ses verir ve kullanılmadığında daha iyi koruma sağlayan taşıma kılıfına sahiptir.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra Bas
İkiz vent teknolojisine sahip kulak içi kulaklıklar, daha dengeli, doğal bir ses verir ve kullanılmadığında daha iyi koruma sağlayan taşıma kılıfına sahiptir.
Ekstra Bas
İkiz vent teknolojisine sahip kulak içi kulaklıklar, daha dengeli, doğal bir ses verir ve kullanılmadığında daha iyi koruma sağlayan taşıma kılıfına sahiptir.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra Bas
İkiz vent teknolojisine sahip kulak içi kulaklıklar, daha dengeli, doğal bir ses verir ve kullanılmadığında daha iyi koruma sağlayan taşıma kılıfına sahiptir.
Kulak İçi Kulaklıklar
Toplam:
Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Hava kanalı olarak görev yapan özel tasarlanmış yarıklar, yüksek tonlarla bas sesleri dengeleyerek daha bütünlüklü bir dinleme deneyimi sağlar.
Kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bu çanta, kulaklığınızın korunması ve kullanılmadığı sırada kabloların dolaşmasını önlemenin en uygun yoludur.
Ses
Bağlanılabilirlik
Aksesuarlar
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
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