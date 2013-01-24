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Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karıştır ve Eşleştir
Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.
Karıştır ve Eşleştir
Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karıştır ve Eşleştir
Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.
Kulak İçi Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Hava kanalı olarak görev yapan özel tasarlanmış yarıklar, yüksek tonlarla bas sesleri dengeleyerek daha bütünlüklü bir dinleme deneyimi sağlar.
Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Her biri farklı stilde ve renkte olan değiştirilebilir üç kulaklık kapağı setinden, kendi zevkinize ve ruh halinize uygun olanı seçin.
Ses
Bağlantı
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları