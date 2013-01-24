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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE2611/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE2611/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Karıştır ve Eşleştir

      Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kulak İçi Kulaklıklar

      Karıştır ve Eşleştir

      Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.

      Karıştır ve Eşleştir

      Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Karıştır ve Eşleştir

      Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.

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        Kulak İçi Kulaklıklar

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        5 set aralarında değiştirilebilir kapak

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Twin vents teknolojisi, yüksek ses tonlarını ve bas tonlarını dengeler

        Hava kanalı olarak görev yapan özel tasarlanmış yarıklar, yüksek tonlarla bas sesleri dengeleyerek daha bütünlüklü bir dinleme deneyimi sağlar.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Kendi stilinize uyan değiş tokuş kapağı seçin

        Her biri farklı stilde ve renkte olan değiştirilebilir üç kulaklık kapağı setinden, kendi zevkinize ve ruh halinize uygun olanı seçin.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          bakır
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          12 - 22 000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          106  dB
          Hoparlör çapı
          15  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,442  kg
          Yükseklik
          11,8  cm
          Uzunluk
          18,4  cm
          Net ağırlık
          0,114  kg
          Dara ağırlığı
          0,328  kg
          Genişlik
          18  cm
          EAN
          87 12581 32823 8
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          7,951  kg
          Yükseklik
          51,2  cm
          Uzunluk
          39  cm
          Net ağırlık
          1,824  kg
          Dara ağırlığı
          6,127  kg
          Genişlik
          38,2  cm
          EAN
          87 12581 32824 5
          Ambalaj sayısı
          96

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,052  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,019  kg
          Dara ağırlığı
          0,033  kg
          Genişlik
          10  cm
          EAN
          87 12581 32822 1
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

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