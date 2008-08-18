  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE2610/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Karıştır ve Eşleştir Karıştır ve Eşleştir Karıştır ve Eşleştir
      -{discount-value}

      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE2610/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Karıştır ve Eşleştir

      Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Karıştır ve Eşleştir

      Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.

      Karıştır ve Eşleştir

      Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Karıştır ve Eşleştir

      Mükemmel dengeli, doğal sese ve kişisel zevke göre değiştirilebilir kulaklık kapaklarına sahip kulak içi kulaklıklar.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kulak içi

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Kulak İçi Kulaklıklar

        Kulak İçi Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Karıştır ve Eşleştir

        5 set aralarında değiştirilebilir kapak

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

        Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Twin vents teknolojisi, yüksek ses tonlarını ve bas tonlarını dengeler

        Hava kanalı olarak görev yapan özel tasarlanmış yarıklar, yüksek tonlarla bas sesleri dengeleyerek daha bütünlüklü bir dinleme deneyimi sağlar.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Kendi stilinize uyan değiş tokuş kapağı seçin

        Her biri farklı stilde ve renkte olan değiştirilebilir üç kulaklık kapağı setinden, kendi zevkinize ve ruh halinize uygun olanı seçin.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          bakır
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          12 - 22 000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          106  dB
          Hoparlör çapı
          15  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,442  kg
          Yükseklik
          11,8  cm
          Uzunluk
          18,4  cm
          Net ağırlık
          0,312  kg
          Dara ağırlığı
          0,13  kg
          Genişlik
          18  cm
          EAN
          87 10895 96051 9
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          8,12  kg
          Yükseklik
          50,1  cm
          Uzunluk
          38,4  cm
          Net ağırlık
          1,824  kg
          Dara ağırlığı
          6,296  kg
          Genişlik
          38,4  cm
          EAN
          87 10895 96052 6
          Ambalaj sayısı
          96

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,052  kg
          Yükseklik
          17,7  cm
          Net ağırlık
          0,019  kg
          Dara ağırlığı
          0,033  kg
          Genişlik
          10  cm
          EAN
          87 10895 96050 2
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        Kutuda neler var?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kapaklar

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.