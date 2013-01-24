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    Kablosuz Bluetooth® kulaklık

    SHB4305WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin
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      NULL Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      SHB4305WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      BASS+'ı hissedin

      Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      BASS+'ı hissedin

      Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      BASS+'ı hissedin

      Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      BASS+'ı hissedin

      Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Bluetooth® kulaklık

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        BASS+'ı hissedin

        • 12,2 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        • 6 saat oynatma süresi
        • Ultra konforlu
        Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri

        Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri

        Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri, zarif ve kompakt tasarımıyla etkileyici bas sunar.

        Şarj edilebilir pil, 6 saate kadar oynatma süresi sunar

        Şarj edilebilir pil, 6 saate kadar oynatma süresi sunar

        6 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.

        Bluetooth kablosuz teknolojisi

        Bluetooth kablosuz teknolojisi

        Kablosuz müzik için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla kolayca eşleştirin.

        Maksimum düzeyde konfor sunan ergonomik tasarım

        Maksimum düzeyde konfor sunan ergonomik tasarım

        Kulağa rahat ve doğal biçimde oturması için oval ve açılı tüplerle ergonomik biçimde tasarlanmıştır. Böylece tamamen rahat bir şekilde saatlerce müzik dinleyebilirsiniz.

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

        Kanat uçlarıyla daha iyi uyum

        Kanat uçlarıyla daha iyi uyum

        Kanat uçları, kulaklığın kulağa tam ve daha iyi biçimde oturmasını sağlayarak düşmesini önler.

        Mükemmel ses yalıtımı

        Mükemmel ses yalıtımı

        Optimum pasif ses yalıtımı için tasarlanan bu kulak içi kulaklık, müziğinizin hiçbir ritmini kaçırmamanızı sağlar.

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.

        USB şarj kablosu

        USB şarj kablosu

        Birlikte verilen USB şarj kablosu ihtiyacınız olduğunda kulaklığınızın şarjını her zaman dolu tutmanızı sağlar.

        Hafiflik hissi, kablosuz özgürlük

        Hafiflik hissi, kablosuz özgürlük

        Ultra hafif, ağırlık yapmayan bu kablosuz kulak içi kulaklıklar size kısıtlanmadan hareket etme özgürlüğü sunar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          12,2 mm
          Frekans aralığı
          9 - 21.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          107  dB
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,1
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Arama yönetimi
          • Aramayı Cevapla/Bitir
          • Son numarayı tekrar ara
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Aramayı reddet

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          110* sa
          Konuşma süresi
          5,5* sa
          Müzik çalma süresi
          6*  saat

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          2  cm
          Genişlik
          10  cm
          Derinlik
          4  cm
          Ağırlık
          0,016  kg

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          3,2  cm
          Brüt ağırlık
          0,073  kg
          Net ağırlık
          0,035  kg
          Dara ağırlığı
          0,038  kg
          EAN
          69 51613 99153 4
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          19  cm
          Genişlik
          11,6  cm
          Yükseklik
          13,3  cm
          Brüt ağırlık
          0,31  kg
          Dara ağırlığı
          0,205  kg
          GTIN
          1 69 51613 99153 1
          Net ağırlık
          0,105  kg

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