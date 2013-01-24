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BASS+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
BASS+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
BASS+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
BASS+'ı hissedin
Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Kablosuz Bluetooth® kulaklık
Toplam:
Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri, zarif ve kompakt tasarımıyla etkileyici bas sunar.
6 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.
Kablosuz müzik için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla kolayca eşleştirin.
Kulağa rahat ve doğal biçimde oturması için oval ve açılı tüplerle ergonomik biçimde tasarlanmıştır. Böylece tamamen rahat bir şekilde saatlerce müzik dinleyebilirsiniz.
Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Kanat uçları, kulaklığın kulağa tam ve daha iyi biçimde oturmasını sağlayarak düşmesini önler.
Optimum pasif ses yalıtımı için tasarlanan bu kulak içi kulaklık, müziğinizin hiçbir ritmini kaçırmamanızı sağlar.
Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.
Birlikte verilen USB şarj kablosu ihtiyacınız olduğunda kulaklığınızın şarjını her zaman dolu tutmanızı sağlar.
Ultra hafif, ağırlık yapmayan bu kablosuz kulak içi kulaklıklar size kısıtlanmadan hareket etme özgürlüğü sunar.
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