BASS+'ı hissedin

Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıkla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ Bluetooth kulaklık, mükemmel ses yalıtımı ve kablosuz kullanım imkanı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar. Tüm faydaları görün