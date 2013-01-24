Kutu, 110 saatlik oynatma süresi veya konuşma süresi sunar

Cebinizde birden fazla şarj imkanı ile yola çıkın. Tamamen dolu şarj kutusu ile 110 saate kadar oynatma süresi elde edin. Kutu ile yapılan tek seferlik şarjın süresi yaklaşık 1,5 saattir ve yaklaşık 5 saat oynatma süresi ya da konuşma süresi sağlar.