Kutudaki diğer öğeler
- 3 boy kulaklık kapağı
- USB şarj kablosu
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Melodiler peşi sıra gelsin
Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 110 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Melodiler peşi sıra gelsin
Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 110 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız. Tüm faydaları görün
Melodiler peşi sıra gelsin
Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 110 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Melodiler peşi sıra gelsin
Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 110 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız. Tüm faydaları görün
Tamamen kablosuz kulak içi kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Cebinizde birden fazla şarj imkanı ile yola çıkın. Tamamen dolu şarj kutusu ile 110 saate kadar oynatma süresi elde edin. Kutu ile yapılan tek seferlik şarjın süresi yaklaşık 1,5 saattir ve yaklaşık 5 saat oynatma süresi ya da konuşma süresi sağlar.
Asla şarjsız kalmayın. Dahili 3350 mAH power bank'e sahip şarj kutusu hem kulaklığınızı hem de telefonunuzu şarj eder. Akıllı cihazınızı USB bağlantı noktasıyla kutuya bağlamanız yeterli.
Sıkıca oturan, hafif tasarım sayesinde en sevdiğiniz şarkıları mükemmel rahatlıkta dinleyebilirsiniz. Yumuşak silikon kanat uçları, kulağınızın dış kısmındaki kıvrıma sıkıca oturur. Değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınızın içine en iyi şekilde yerleştirebilir ve hiçbir ritmi kaçırmazsınız.
6 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses ve güçlü bas sunar. Oval şekilli akustik tüp, pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır. Mono modu, çevrenizde olup bitenden haberdar olmak istediğinizde kulaklığı tek kulağınızda kullanma olanağı sunar.
Kulaklığınız, kutudan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.
Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon, konuşmak istediğinizde sesin net olmasını sağlar.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
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