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    Tamamen kablosuz kulak içi kulaklık

    SHB2515BK/10
    Genel Derecelendirme / 5
    3 Ödüller
    • Melodiler peşi sıra gelsin Melodiler peşi sıra gelsin Melodiler peşi sıra gelsin
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      Tamamen kablosuz kulak içi kulaklık

      SHB2515BK/10
      Genel Derecelendirme / 5
      3 Ödüller

      Melodiler peşi sıra gelsin

      Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 110 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız. Tüm faydaları görün

      Tamamen kablosuz kulak içi kulaklık

      Melodiler peşi sıra gelsin

      Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 110 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız. Tüm faydaları görün

      Melodiler peşi sıra gelsin

      Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 110 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız. Tüm faydaları görün

      Tamamen kablosuz kulak içi kulaklık

      Melodiler peşi sıra gelsin

      Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 110 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız. Tüm faydaları görün

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        Tamamen kablosuz kulak içi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        • 6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Bluetooth®
        • Siyah

        Kutu, 110 saatlik oynatma süresi veya konuşma süresi sunar

        Cebinizde birden fazla şarj imkanı ile yola çıkın. Tamamen dolu şarj kutusu ile 110 saate kadar oynatma süresi elde edin. Kutu ile yapılan tek seferlik şarjın süresi yaklaşık 1,5 saattir ve yaklaşık 5 saat oynatma süresi ya da konuşma süresi sağlar.

        Dahili 3350 mAH power bank'e sahip taşınabilir şarj kutusu

        Asla şarjsız kalmayın. Dahili 3350 mAH power bank'e sahip şarj kutusu hem kulaklığınızı hem de telefonunuzu şarj eder. Akıllı cihazınızı USB bağlantı noktasıyla kutuya bağlamanız yeterli.

        Yumuşak silikonlu kanat uçları. Güvenli ve rahat

        Sıkıca oturan, hafif tasarım sayesinde en sevdiğiniz şarkıları mükemmel rahatlıkta dinleyebilirsiniz. Yumuşak silikon kanat uçları, kulağınızın dış kısmındaki kıvrıma sıkıca oturur. Değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınızın içine en iyi şekilde yerleştirebilir ve hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

        6 mm neodimyum akustik sürücüler. Mükemmel ses, güçlü bas

        6 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses ve güçlü bas sunar. Oval şekilli akustik tüp, pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır. Mono modu, çevrenizde olup bitenden haberdar olmak istediğinizde kulaklığı tek kulağınızda kullanma olanağı sunar.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Kulaklığınız, kutudan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon, konuşmak istediğinizde sesin net olmasını sağlar.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • Eller serbest
          • HFP
          • HSP

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          8  cm
          Genişlik
          4,1  cm
          Derinlik
          3,6  cm

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Yükseklik
          15  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          5  cm
          Brüt ağırlık
          0,19  kg
          Net ağırlık
          0,116  kg
          Dara ağırlığı
          0,074  kg
          EAN
          48 95229 10044 2

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          37,5  cm
          Genişlik
          33,5  cm
          Yükseklik
          24,5  cm
          Brüt ağırlık
          6,1  kg
          Net ağırlık
          2,784  kg
          Dara ağırlığı
          3,316  kg
          GTIN
          1 48 95229 10044 9

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          17,8  cm
          Genişlik
          15,8  cm
          Yükseklik
          10,4  cm
          Brüt ağırlık
          0,67  kg
          Net ağırlık
          0,348  kg
          Dara ağırlığı
          0,322  kg
          GTIN
          2 48 95229 10044 6

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı
        • USB şarj kablosu

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