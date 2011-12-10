  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    TV anteni

    SDV5120/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gelişmiş dijital sinyal alımı Gelişmiş dijital sinyal alımı Gelişmiş dijital sinyal alımı
      -{discount-value}

      TV anteni

      SDV5120/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Gelişmiş dijital sinyal alımı

      Düşük parazit güçlendiricili ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda daha iyi sinyal alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV anteni

      Gelişmiş dijital sinyal alımı

      Düşük parazit güçlendiricili ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda daha iyi sinyal alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Gelişmiş dijital sinyal alımı

      Düşük parazit güçlendiricili ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda daha iyi sinyal alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV anteni

      Gelişmiş dijital sinyal alımı

      Düşük parazit güçlendiricili ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda daha iyi sinyal alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Diğerleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        TV anteni

        TV anteni

        Toplam:

        Gelişmiş dijital sinyal alımı

        analog sinyalle de uyumludur

        • HDTV/UHF/VHF/FM
        • İç mekan
        • 36 dB güçlendirilmiş

        Ayarlanabilir kazanç kontrolü

        Sinyal alımını kolayca iyileştirmenizi sağlar

        Sinyal alımınızı 36 dB'e varan güçlendirme ile artırın

        36 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

        Düşük ses güçlendirme

        Parazitsiz HDTV alımı sağlar

        Eğerek ve döndürerek konumlandırma

        120° yatırmalı 330° yarıçap UHF elemanının maksimum sinyale göre ayarlanabilmesini sağlar

        İsteğe bağlı DC güç kaynağı

        Ev, tekne, karavan ve çadırda kullanım için taşınabilir iç mekan anteni, 220V AC (birlikte verilir) veya 12V DC (birlikte verilmez)

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Çıkışı
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • UHF
          • FM
          • VHF
          Anten kablosu uzunluğu
          180  cm
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          36  dB

        • Güç

          Güç LED göstergesi
          Mavi
          Güç Adaptörü
          Dahil

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          Kullanım Kılavuzu

        • Dış Karton

          Uzunluk
          42,5  cm
          Genişlik
          23,7  cm
          Yükseklik
          42,1  cm
          Net ağırlık
          3,66  kg
          Brüt ağırlık
          6,016  kg
          Dara ağırlığı
          2,356  kg
          EAN
          87 12581 47886 5
          Kutudaki paket sayısı
          6

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          36,8  cm
          Genişlik
          22,3  cm
          Derinlik
          6,8  cm
          Net ağırlık
          0,61  kg
          Brüt ağırlık
          0,867  kg
          Dara ağırlığı
          0,257  kg
          EAN
          87 12581 44866 0
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Kutu

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.