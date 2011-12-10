Gelişmiş dijital sinyal alımı
Düşük parazit güçlendiricili ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda daha iyi sinyal alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gelişmiş dijital sinyal alımı
Düşük parazit güçlendiricili ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda daha iyi sinyal alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
Gelişmiş dijital sinyal alımı
Düşük parazit güçlendiricili ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda daha iyi sinyal alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gelişmiş dijital sinyal alımı
Düşük parazit güçlendiricili ve değişken kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Dijital ve Analog yayınlarda daha iyi sinyal alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC akımla beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
TV anteni
Toplam:
Sinyal alımını kolayca iyileştirmenizi sağlar
36 dB'e varan güçlendirme zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
Parazitsiz HDTV alımı sağlar
120° yatırmalı 330° yarıçap UHF elemanının maksimum sinyale göre ayarlanabilmesini sağlar
Ev, tekne, karavan ve çadırda kullanım için taşınabilir iç mekan anteni, 220V AC (birlikte verilir) veya 12V DC (birlikte verilmez)
Tuner/Alım/İletim
Güç
Aksesuarlar
Dış Karton
Ambalaj boyutları