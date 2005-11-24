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    TV anteni

    SDV4240/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dijital TV ve FM sinyallerini alın Dijital TV ve FM sinyallerini alın Dijital TV ve FM sinyallerini alın
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      TV anteni

      SDV4240/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dijital TV ve FM sinyallerini alın

      45 dB'lik bu güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ayrıca analog TV ve FM sinyallerini de alabilir. Anten, düz panel tasarımıyla dijital televizyon yayınlarını izlemek için gereken sinyalleri alır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV anteni

      Dijital TV ve FM sinyallerini alın

      45 dB'lik bu güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ayrıca analog TV ve FM sinyallerini de alabilir. Anten, düz panel tasarımıyla dijital televizyon yayınlarını izlemek için gereken sinyalleri alır. Tüm faydaları görün

      Dijital TV ve FM sinyallerini alın

      45 dB'lik bu güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ayrıca analog TV ve FM sinyallerini de alabilir. Anten, düz panel tasarımıyla dijital televizyon yayınlarını izlemek için gereken sinyalleri alır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV anteni

      Dijital TV ve FM sinyallerini alın

      45 dB'lik bu güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ayrıca analog TV ve FM sinyallerini de alabilir. Anten, düz panel tasarımıyla dijital televizyon yayınlarını izlemek için gereken sinyalleri alır. Tüm faydaları görün

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        TV anteni

        TV anteni

        Toplam:

        Dijital TV ve FM sinyallerini alın

        bu 45 dB güçlendirilmiş antenle

        • UHF/VHF/FM
        • İç mekan
        • 45 dB güçlendirilmiş

        45 dB ayarlanabilir güçlendirme

        45 dB güçlendirme, zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

        Günümüzün şık tasarımlı yeni TV'leri

        Günümüzün sade, zarif tasarımlı yeni TV'leri

        LED sinyaliyle dokunmatik kontrol

        Kullanımı kolay dokunmatik kontrolle güçlendirmeyi artırıp azaltın. Üstelik güçlendirmeyi bir bakışta onaylar.

        Gelişmiş sinyal alımı için UHF flat panel dizisi

        Çok etkili UHF flat panel dizisi, klasik dairesel antenler için gelişmiş sinyal alımı sağlar. Anten, düz tasarımı sayesinde daha iyi alım için sinyali yoğunlaştırır.

        Düşük ses güçlendirmesi, sinyal kalitesini korur

        Ayarlanabilir güçlendirmeyle birlikte düşük ses güçlendirmesi, size daha geniş bir sinyal alım alanı sağlar ve sinyal kalitesini geliştirir.

        Genişletilmiş sinyal alımı için VHF/FM dipoller

        VHF/FM dipolleri VHF bandından TV yayınlarını, FM bandından da radyo yayınlarını almanızı sağlar. Dipolleri uzatarak ve yönlendirerek sinyalleri optimum hale getirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Radyo/Alım/İletim

          Anten Çıkışı
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • UHF
          • VHF
          • FM
          Anten kablosu uzunluğu
          2m  cm
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          45  dB

        • Güç

          Güç LED göstergesi
          Yeşil
          Güç Adaptörü
          Dahil

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          Kullanım Kılavuzu

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          1.  kg
          Brüt ağırlık
          1,605  kg
          Dara ağırlığı
          0,200  kg
          Net ağırlık
          1,405  kg
          Ürün genişliği
          240  mm
          Ürün yüksekliği
          230  mm
          Ürün kalınlığı
          150  mm

        • Ambalaj Verileri

          Miktar
          1
          EAN/UPC/GTIN
          00 26616 02446 9
          Brüt ağırlık
          1,605  kg
          Dara ağırlığı
          0,200  kg
          Net ağırlık
          1,405  kg
          Uzunluk
          180  mm
          Genişlik
          247  mm
          Yükseklik
          320  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 96303 9
          Miktar
          4
          Brüt ağırlık
          6,920  kg
          Dara ağırlığı
          0,5  kg
          Net ağırlık
          6,420  kg
          Uzunluk
          664  mm
          Genişlik
          324  mm
          Yükseklik
          259  mm

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