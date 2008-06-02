Hem dijital hem analog TV yayını alın
Düşük parazit güçlendiricili ve kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Analog ve Dijital yayınlarda en iyi alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC ile beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem dijital hem analog TV yayını alın
Düşük parazit güçlendiricili ve kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Analog ve Dijital yayınlarda en iyi alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC ile beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
Hem dijital hem analog TV yayını alın
Düşük parazit güçlendiricili ve kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Analog ve Dijital yayınlarda en iyi alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC ile beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem dijital hem analog TV yayını alın
Düşük parazit güçlendiricili ve kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Analog ve Dijital yayınlarda en iyi alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC ile beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
TV anteni
Toplam:
38 dB güçlendirme, zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
Bu manuel kontrolü, en iyi görüntü ve sistem performansını elde etmek için kullanın.
Çift güç seçeneği, anteni çeşitli konumlarda rahatlıkla kullanabilmenizi sağlar.
AC güç kaynağı, anteni evin her yerinde kullanabilmenizi sağlar. 12V DC soket bu anteni tekne, karavan ve kampta kullanmak amacıyla yanınızda götürmeniz için ideal hale getirir.
Eğim ve dönüş özelliği sayesinde UHF elemanı, daha iyi sinyal alımı için dijital yayın yönüne çevrilebilir.
Ağırlıklı taban antenin duruşunu dengeler, böylece daha fazla anten konum seçeneğine sahip olursunuz.
Minimum sinyal kayıplı yüksek hızlı veri aktarma, HDTV'den en yüksek verimi almanızı sağlar.
Tuner/Alım/İletim
Güç
Ambalaj boyutları
Dış Karton