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    TV anteni

    SDV4235/10
    • Hem dijital hem analog TV yayını alın Hem dijital hem analog TV yayını alın Hem dijital hem analog TV yayını alın
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      TV anteni

      SDV4235/10

      Hem dijital hem analog TV yayını alın

      Düşük parazit güçlendiricili ve kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Analog ve Dijital yayınlarda en iyi alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC ile beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV anteni

      Hem dijital hem analog TV yayını alın

      Düşük parazit güçlendiricili ve kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Analog ve Dijital yayınlarda en iyi alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC ile beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Hem dijital hem analog TV yayını alın

      Düşük parazit güçlendiricili ve kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Analog ve Dijital yayınlarda en iyi alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC ile beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV anteni

      Hem dijital hem analog TV yayını alın

      Düşük parazit güçlendiricili ve kazanım kontrollü bu güçlendirilmiş anten, Analog ve Dijital yayınlarda en iyi alımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 230-240V veya 12V DC ile beslenen anten ev, tekne, karavan veya kampta kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

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        TV anteni

        TV anteni

        Toplam:

        Hem dijital hem analog TV yayını alın

        • İç mekan
        • UHF/VHF/FM

        38 dB Güçlendirme

        38 dB güçlendirme, zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

        Ayarlanabilir kazanç kontrolü

        Bu manuel kontrolü, en iyi görüntü ve sistem performansını elde etmek için kullanın.

        Ev, tekne, karavan ve çadır için taşınabilir iç mekan

        Çift güç seçeneği, anteni çeşitli konumlarda rahatlıkla kullanabilmenizi sağlar.

        AC şebeke (230/240V) veya 12V DC

        AC güç kaynağı, anteni evin her yerinde kullanabilmenizi sağlar. 12V DC soket bu anteni tekne, karavan ve kampta kullanmak amacıyla yanınızda götürmeniz için ideal hale getirir.

        UHF alımı için eğim ve dönüş.

        Eğim ve dönüş özelliği sayesinde UHF elemanı, daha iyi sinyal alımı için dijital yayın yönüne çevrilebilir.

        Mükemmel denge için ağırlıklı taban

        Ağırlıklı taban antenin duruşunu dengeler, böylece daha fazla anten konum seçeneğine sahip olursunuz.

        HDTV için optimize edilmiştir

        Minimum sinyal kayıplı yüksek hızlı veri aktarma, HDTV'den en yüksek verimi almanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Çıkışı
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • UHF
          • VHF
          • FM
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          38  dB

        • Güç

          Şebeke elektriği
          Aynı zamanda bir 12V DC soket içerir

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 12581 43378 9
          Yükseklik
          34,69  cm
          Genişlik
          20,5  cm
          Derinlik
          8,5  cm
          Net ağırlık
          0,689  kg
          Brüt ağırlık
          0,8342  kg
          Dara ağırlığı
          0,1452  kg

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          4
          EAN
          87 12581 43379 6
          Uzunluk
          36,8  cm
          Genişlik
          22  cm
          Yükseklik
          37,33  cm
          Net ağırlık
          2,756  kg
          Brüt ağırlık
          3,7518  kg
          Dara ağırlığı
          0,9958  kg

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