Dijital TV ve FM sinyallerini alın
36 dB güçlendirilmiş anten, dijital uydu alıcınızla birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve ayrıca analog TV ve Fm sinyallerini de alabilir. Anten, flat panel tasarımıyla dijital televizyon seyretmek için gereken sinyalleri alır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital TV ve FM sinyallerini alın
36 dB güçlendirilmiş anten, dijital uydu alıcınızla birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve ayrıca analog TV ve Fm sinyallerini de alabilir. Anten, flat panel tasarımıyla dijital televizyon seyretmek için gereken sinyalleri alır. Tüm faydaları görün
Dijital TV ve FM sinyallerini alın
36 dB güçlendirilmiş anten, dijital uydu alıcınızla birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve ayrıca analog TV ve Fm sinyallerini de alabilir. Anten, flat panel tasarımıyla dijital televizyon seyretmek için gereken sinyalleri alır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital TV ve FM sinyallerini alın
36 dB güçlendirilmiş anten, dijital uydu alıcınızla birlikte çalışmak için tasarlanmıştır ve ayrıca analog TV ve Fm sinyallerini de alabilir. Anten, flat panel tasarımıyla dijital televizyon seyretmek için gereken sinyalleri alır. Tüm faydaları görün
TV anteni
Toplam:
36 dB güçlendirme, zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
Günümüzün sade, zarif tasarımlı yeni TV'leri
Çok etkili UHF flat panel dizisi, klasik dairesel antenler için gelişmiş sinyal alımı sağlar. Anten, düz tasarımı sayesinde daha iyi alım için sinyali yoğunlaştırır.
Ayarlanabilir güçlendirmeyle birlikte düşük ses güçlendirmesi, size daha geniş bir sinyal alım alanı sağlar ve sinyal kalitesini geliştirir.
VHF/FM dipolleri VHF bandından TV yayınlarını, FM bandından da radyo yayınlarını almanızı sağlar. Dipolleri uzatarak ve yönlendirerek sinyalleri optimum hale getirebilirsiniz.
Döner kazanç kontrolü, optimum sinyal alımı için antenin güçlendirmesini kolayca ayarlamanızı sağlar.
Radyo/Alım/İletim
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