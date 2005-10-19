Dijital TV sinyallerini alın
20 dB güçlendirilmiş anten, dijital uydu alıcınızla birlikte çalışmak için tasarlanmıştır. Anten, flat panel tasarımıyla dijital televizyon seyretmek için gereken sinyalleri alır.Kurulumu ve çalıştırılması kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital TV sinyallerini alın
20 dB güçlendirilmiş anten, dijital uydu alıcınızla birlikte çalışmak için tasarlanmıştır. Anten, flat panel tasarımıyla dijital televizyon seyretmek için gereken sinyalleri alır.Kurulumu ve çalıştırılması kolaydır. Tüm faydaları görün
Dijital TV sinyallerini alın
20 dB güçlendirilmiş anten, dijital uydu alıcınızla birlikte çalışmak için tasarlanmıştır. Anten, flat panel tasarımıyla dijital televizyon seyretmek için gereken sinyalleri alır.Kurulumu ve çalıştırılması kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital TV sinyallerini alın
20 dB güçlendirilmiş anten, dijital uydu alıcınızla birlikte çalışmak için tasarlanmıştır. Anten, flat panel tasarımıyla dijital televizyon seyretmek için gereken sinyalleri alır.Kurulumu ve çalıştırılması kolaydır. Tüm faydaları görün
TV anteni
Toplam:
20 dB güçlendirme, zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
Çok etkili UHF flat panel dizisi, klasik dairesel antenler için gelişmiş sinyal alımı sağlar. Anten, düz tasarımı sayesinde daha iyi alım için sinyali yoğunlaştırır.
Ayarlanabilir güçlendirmeyle birlikte düşük ses güçlendirmesi, size daha geniş bir sinyal alım alanı sağlar ve sinyal kalitesini geliştirir.
Kazanç kontrolü anteninizin güçlendirmesini ayarlamanızı sağlar. Işık, gücün açık olup olmadığını gösterir ve döner düğme ayarını kolaylaştırır.
Çeşitli montaj seçenekleri, anteninizi yayın sinyallerinin en iyi alındığı yere konumlamanızı sağlar. Sinyaller yatay veya dikey polarize olsalar bile, önemli olan her iki konum için de ayar yapabilmektir. Uydu alıcı, tezgah ve duvar montajı için, montaj aparatı ve 2 metre kablo içerir.
Radyo/Alım/İletim
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