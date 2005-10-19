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    TV anteni

    SDV2230/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dijital TV yayını alın Dijital TV yayını alın Dijital TV yayını alın
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      TV anteni

      SDV2230/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dijital TV yayını alın

      Bu 18 dB güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlandı. Alttan yüklemeli bobinle tek dipol, artırılmış kapsama alanı ve performans sağlar, böylece dijital TV izlemek için gereken sinyali alabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV anteni

      Dijital TV yayını alın

      Bu 18 dB güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlandı. Alttan yüklemeli bobinle tek dipol, artırılmış kapsama alanı ve performans sağlar, böylece dijital TV izlemek için gereken sinyali alabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Dijital TV yayını alın

      Bu 18 dB güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlandı. Alttan yüklemeli bobinle tek dipol, artırılmış kapsama alanı ve performans sağlar, böylece dijital TV izlemek için gereken sinyali alabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TV anteni

      Dijital TV yayını alın

      Bu 18 dB güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlandı. Alttan yüklemeli bobinle tek dipol, artırılmış kapsama alanı ve performans sağlar, böylece dijital TV izlemek için gereken sinyali alabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        TV anteni

        TV anteni

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        Dijital TV yayını alın

        bu 18 dB güçlendirilmiş antenle

        • UHF
        • İç mekan
        • 18 dB güçlendirilmiş

        Genişletilmiş sinyal alımı için 18 dB güçlendirme

        18 dB güçlendirme, zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.

        Alttan yüklemeli bobin, sinyal alım alanını genişletir

        Alttan yüklemeli bobin, daha geniş bir sinyal alım alanı için tek dipol tasarımının etkinliğini artırır.

        Gelişmiş sinyal alımı için eğimli tek dipol

        Eğimli tek dipol, hem yatay hem de dikey yayın sinyallerini alan basit, tek elemanlı bir tasarımdır. Sinyaller yatay veya dikey polarize olsalar bile, önemli olan her iki konum için de ayar yapabilmektir.

        Mükemmel denge için ağırlıklı taban

        Ağırlıklı taban antenin duruşunu dengeler, böylece daha fazla anten konum seçeneğine sahip olursunuz.

        Günümüzün şık tasarımlı yeni TV'leri

        Günümüzün sade, zarif tasarımlı yeni TV'leri

        Düşük ses güçlendirmesi, sinyal kalitesini korur

        Ayarlanabilir güçlendirmeyle birlikte düşük ses güçlendirmesi, size daha geniş bir sinyal alım alanı sağlar ve sinyal kalitesini geliştirir.

        Teknik Özellikler

        • Radyo/Alım/İletim

          Radyo bantları
          UHF
          Anten kablosu uzunluğu
          150  cm
          Kazanç (anten + amplifikatör)
          18  dB

        • Güç

          Güç LED göstergesi
          Yeşil
          Uydu Alıcı
          Dijital Uydu Alıcısından 5,5V
          Güç Adaptörü
          Dahil

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,22  kg
          Brüt ağırlık
          0,410  kg
          Dara ağırlığı
          0,072  kg
          Net ağırlık
          0,338  kg
          Ürün genişliği
          67  mm
          Ürün yüksekliği
          375  mm
          Ürün kalınlığı
          90  mm

        • Ambalaj Verileri

          Miktar
          1
          EAN/UPC/GTIN
          00 26616 02437 7
          Brüt ağırlık
          0,410  kg
          Dara ağırlığı
          0,075  kg
          Net ağırlık
          0,338  kg
          Uzunluk
          419  mm
          Genişlik
          83  mm
          Yükseklik
          80  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 96529 3
          Miktar
          6
          Brüt ağırlık
          2,960  kg
          Dara ağırlığı
          0,5  kg
          Net ağırlık
          2,460  kg
          Uzunluk
          538  mm
          Genişlik
          98  mm
          Yükseklik
          445  mm

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