Dijital TV yayını alın
Bu 18 dB güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlandı. Alttan yüklemeli bobinle tek dipol, artırılmış kapsama alanı ve performans sağlar, böylece dijital TV izlemek için gereken sinyali alabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital TV yayını alın
Bu 18 dB güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlandı. Alttan yüklemeli bobinle tek dipol, artırılmış kapsama alanı ve performans sağlar, böylece dijital TV izlemek için gereken sinyali alabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Dijital TV yayını alın
Bu 18 dB güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlandı. Alttan yüklemeli bobinle tek dipol, artırılmış kapsama alanı ve performans sağlar, böylece dijital TV izlemek için gereken sinyali alabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital TV yayını alın
Bu 18 dB güçlendirilmiş anten, uydu alıcınızla çalışacak şekilde tasarlandı. Alttan yüklemeli bobinle tek dipol, artırılmış kapsama alanı ve performans sağlar, böylece dijital TV izlemek için gereken sinyali alabilirsiniz. Tüm faydaları görün
TV anteni
Toplam:
18 dB güçlendirme, zayıf sinyallerin gücünü artırır, sinyal alım alanınızı genişletir ve daha uzak mesafelerden daha çok sinyal almanızı sağlar.
Alttan yüklemeli bobin, daha geniş bir sinyal alım alanı için tek dipol tasarımının etkinliğini artırır.
Eğimli tek dipol, hem yatay hem de dikey yayın sinyallerini alan basit, tek elemanlı bir tasarımdır. Sinyaller yatay veya dikey polarize olsalar bile, önemli olan her iki konum için de ayar yapabilmektir.
Ağırlıklı taban antenin duruşunu dengeler, böylece daha fazla anten konum seçeneğine sahip olursunuz.
Günümüzün sade, zarif tasarımlı yeni TV'leri
Ayarlanabilir güçlendirmeyle birlikte düşük ses güçlendirmesi, size daha geniş bir sinyal alım alanı sağlar ve sinyal kalitesini geliştirir.
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