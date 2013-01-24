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"Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"
Üst kısımdaki kaymaz şerit dizüstü bilgisayarınızı sabit tutarken CushionSpeaker™ ısıya dayanıklı ped ile kucağınızda sabit kalır. Rahatlayın ve keyfini çıkarın!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
"Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"
Üst kısımdaki kaymaz şerit dizüstü bilgisayarınızı sabit tutarken CushionSpeaker™ ısıya dayanıklı ped ile kucağınızda sabit kalır. Rahatlayın ve keyfini çıkarın!
"Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"
Üst kısımdaki kaymaz şerit dizüstü bilgisayarınızı sabit tutarken CushionSpeaker™ ısıya dayanıklı ped ile kucağınızda sabit kalır. Rahatlayın ve keyfini çıkarın!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
"Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"
Üst kısımdaki kaymaz şerit dizüstü bilgisayarınızı sabit tutarken CushionSpeaker™ ısıya dayanıklı ped ile kucağınızda sabit kalır. Rahatlayın ve keyfini çıkarın!
CushionSpeaker
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Dijital stereo hoparlörler, mükemmel sesle video kliplerin veya müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.
Sert üst yüzey dizüstü bilgisayarın sabit tutar ve aşırı ısınmayı önlemek için uygun havalandırma sağlar
Tak ve kullan kolaylığı sayesinde USB kablosu doğrudan herhangi bir USB portuna bağlanır ve dizüstü bilgisayarınız bunu taşınabilir USB yığın depolama aygıtı olarak algılar.
Ürün boyutları
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Sistem Gereksinimleri
Ambalaj boyutları
Dış Karton
Paket içeriği