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    CushionSpeaker

    SDC5100/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • "Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın" "Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın" "Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"
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      CushionSpeaker

      SDC5100/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      "Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"

      Üst kısımdaki kaymaz şerit dizüstü bilgisayarınızı sabit tutarken CushionSpeaker™ ısıya dayanıklı ped ile kucağınızda sabit kalır. Rahatlayın ve keyfini çıkarın!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      CushionSpeaker

      "Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"

      Üst kısımdaki kaymaz şerit dizüstü bilgisayarınızı sabit tutarken CushionSpeaker™ ısıya dayanıklı ped ile kucağınızda sabit kalır. Rahatlayın ve keyfini çıkarın!

      "Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"

      Üst kısımdaki kaymaz şerit dizüstü bilgisayarınızı sabit tutarken CushionSpeaker™ ısıya dayanıklı ped ile kucağınızda sabit kalır. Rahatlayın ve keyfini çıkarın!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      CushionSpeaker

      "Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"

      Üst kısımdaki kaymaz şerit dizüstü bilgisayarınızı sabit tutarken CushionSpeaker™ ısıya dayanıklı ped ile kucağınızda sabit kalır. Rahatlayın ve keyfini çıkarın!

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        CushionSpeaker

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        "Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve keyfini çıkarın"

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        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          31,6  cm
          Yükseklik
          6,32  cm
          Derinlik
          39,2  cm
          Ağırlık
          0,937  kg

        • Ses

          Frekans tepkisi
          100 - 18.000  Hz

        • Hoparlörler

          Neodinyum manyetik sistemi
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        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          0,5 m
          USB
          USB 2.0
          Konektör
          USB bağlantı noktası

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          Tak ve Çalıştır

        • Sistem Gereksinimleri

          USB
          Boş USB portu
          PC OS
          Windows Vista, XP, Mac OSX 10.2.8 ve üzeri

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Yükseklik
          35,6  cm
          Genişlik
          43,2  cm
          Derinlik
          10,5  cm
          Net ağırlık
          0,94  kg
          Brüt ağırlık
          1,49  kg
          Dara ağırlığı
          0,55  kg
          EAN
          87 12581 50885 2
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte

        • Dış Karton

          Uzunluk
          45,2  cm
          Genişlik
          23  cm
          Yükseklik
          37,5  cm
          Net ağırlık
          1,88  kg
          Brüt ağırlık
          3,46  kg
          Dara ağırlığı
          1,58  kg
          EAN
          87 12581 51015 2
          Ambalaj sayısı
          2

        • Paket içeriği

          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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