Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Emzik
Toplam:
Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.
Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Antikolik valf, beslenme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Emzik ağzı, yalnızca bebek emerken süt vermek üzere tasarlanmıştır. Böylece evde veya yolda süt kaybını güvenle önleyebilirsiniz.
Philips Avent Natural biberonlar ve emzikler, BPA içermeyen* malzemeden üretilmiştir.
Her bebek farklı beslenir ve kendi hızında gelişir. Bebeğiniz için mükemmel akış hızını bulabilmeniz ve biberonunuzu kişiselleştirebilmeniz için bir dizi akış hızı tasarladık. Doğal Tepkili Biberon Emziklerinin tümü yumuşak silikondan üretilmiştir.
Yeni Doğal Tepkili Biberonlarımız, serbest akışlı biberonlardan farklıdır. Emzirmede olduğu gibi, doğru şekilde kullanmak için birkaç deneme gerekebilir. Bu son derece doğaldır.
Malzeme
Paket içeriği
Fonksiyonlar
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.