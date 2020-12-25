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    Philips Avent Natural Response

    Emzik

    SCY961/02
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
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      Philips Avent Natural Response Emzik

      SCY961/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

      Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Natural Response Emzik

      Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

      Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

      Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Natural Response Emzik

      Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

      Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Natural Response

        Natural Response

        Emzik

        - {discount-value}

        Toplam:

        Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

        Meme ucu gibi hareket eden biberon emziği

        • Doğal Tepkili Biberon Emziği
        • 2 adet
        • Akış 1
        • 0 ay
        Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

        Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

        Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.

        Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

        Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

        Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

        Koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır

        Koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır

        Antikolik valf, beslenme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

        Damlatmaz emzik tasarımı dökülmeleri ve süt kaybını önler

        Damlatmaz emzik tasarımı dökülmeleri ve süt kaybını önler

        Emzik ağzı, yalnızca bebek emerken süt vermek üzere tasarlanmıştır. Böylece evde veya yolda süt kaybını güvenle önleyebilirsiniz.

        Doğal Tepkili Biberon Emzikleri ve Biberonlar BPA içermez*

        Doğal Tepkili Biberon Emzikleri ve Biberonlar BPA içermez*

        Philips Avent Natural biberonlar ve emzikler, BPA içermeyen* malzemeden üretilmiştir.

        Bebeğiniz için doğru emzik akış hızını seçin

        Bebeğiniz için doğru emzik akış hızını seçin

        Her bebek farklı beslenir ve kendi hızında gelişir. Bebeğiniz için mükemmel akış hızını bulabilmeniz ve biberonunuzu kişiselleştirebilmeniz için bir dizi akış hızı tasarladık. Doğal Tepkili Biberon Emziklerinin tümü yumuşak silikondan üretilmiştir.

        Bebeğiniz alışırken sabırlı olun

        Bebeğiniz alışırken sabırlı olun

        Yeni Doğal Tepkili Biberonlarımız, serbest akışlı biberonlardan farklıdır. Emzirmede olduğu gibi, doğru şekilde kullanmak için birkaç deneme gerekebilir. Bu son derece doğaldır.

        Teknik Özellikler

        • Malzeme

          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez*

        • Paket içeriği

          Akış 1 emzik
          2  adet

        • Fonksiyonlar

          Emzik Özellikleri
          • Doğal kavrama
          • Damlatmaz tasarım
          • Yumuşak ve esnek
          • Antikolik valf

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            • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
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