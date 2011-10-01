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Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk
Philips Avent dijital termometre, uyku ve banyo zamanında size arkadaşlık eder. Bebeğiniz eğlenceli yapraklarını incelerken siz de kolayca oda veya su sıcaklığını izleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk
Philips Avent dijital termometre, uyku ve banyo zamanında size arkadaşlık eder. Bebeğiniz eğlenceli yapraklarını incelerken siz de kolayca oda veya su sıcaklığını izleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk
Philips Avent dijital termometre, uyku ve banyo zamanında size arkadaşlık eder. Bebeğiniz eğlenceli yapraklarını incelerken siz de kolayca oda veya su sıcaklığını izleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk
Philips Avent dijital termometre, uyku ve banyo zamanında size arkadaşlık eder. Bebeğiniz eğlenceli yapraklarını incelerken siz de kolayca oda veya su sıcaklığını izleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün