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    Philips Avent

    Dijital termometre

    SCH480/20
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk
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      Philips Avent Dijital termometre

      SCH480/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk

      Philips Avent dijital termometre, uyku ve banyo zamanında size arkadaşlık eder. Bebeğiniz eğlenceli yapraklarını incelerken siz de kolayca oda veya su sıcaklığını izleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent Dijital termometre

      Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk

      Philips Avent dijital termometre, uyku ve banyo zamanında size arkadaşlık eder. Bebeğiniz eğlenceli yapraklarını incelerken siz de kolayca oda veya su sıcaklığını izleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk

      Philips Avent dijital termometre, uyku ve banyo zamanında size arkadaşlık eder. Bebeğiniz eğlenceli yapraklarını incelerken siz de kolayca oda veya su sıcaklığını izleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent Dijital termometre

      Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk

      Philips Avent dijital termometre, uyku ve banyo zamanında size arkadaşlık eder. Bebeğiniz eğlenceli yapraklarını incelerken siz de kolayca oda veya su sıcaklığını izleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Dijital termometre

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk

        Banyodan uykuya mutlu anlar

        • Benzersiz ve eğlenceli tasarım
        • Çocuklar için güvenlidir
        • Su geçirmez ve suda yüzer
        • Banyo ve yatak odası ölçümüne uygundur
        Bebeğinizi güvenli bir sıcaklıkta rahatça yıkayın

        Bebeğinizi güvenli bir sıcaklıkta rahatça yıkayın

        Bebeğinizi tamamen güvenle ve rahatını bozmadan yıkayın. Banyo suyunun 36,5°C ile 38°C arasında olduğundan emin olmak için termometreyi kullanın. Bebeğinizin güvenliği için su sıcaklığını 39°C'nin altında tutun.

        Dik dijital ekran

        Dik dijital ekran

        İki elinizin de dolu olduğunu biliyoruz. O yüzden hassas dijital ekranımızı bir bakışta bile eksiksiz ve kolayca okuyabilmeniz için dik duracak şekilde tasarladık.

        İyi uykunun anahtarı mükemmel oda sıcaklığıdır

        Oda sıcaklığını 18°C civarında tutarak bebeğinizin derin ve mışıl mışıl uyumasına yardımcı olun. Ne çok soğuk. Ne çok sıcak. Tam kararında!

        Yüksek güvenlik standartlarına sahip dokulu tasarım

        Banyo ve yatak odası termometresi size güven verirken bebeğinizi eğlendirmelidir. O yüzden bebeğinizin yaşı ne olursa olsun, termometremizin beklediğiniz tüm güvenlik standartlarına uymasını sağladık.

        Dokulu tasarım güvenli ve eğlencelidir

        Tamamen su geçirmez olan ve suda yüzmesi için özel olarak geliştirilen banyo ve yatak odası termometresi, banyo zamanında bebeğinizle birlikte mutlu anlar yaşamanızı sağlayan çok kullanışlı bir yardımcıdır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          EN 71
          Çalışma sıcaklığı aralığı
          10-45  °C

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-12 ay

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