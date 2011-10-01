Hem siz hem de bebeğiniz için mutluluk

Philips Avent dijital termometre, uyku ve banyo zamanında size arkadaşlık eder. Bebeğiniz eğlenceli yapraklarını incelerken siz de kolayca oda veya su sıcaklığını izleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün