2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF894/01
3. Aşama
Arka dişler için Dişlik
Yuvarlatılmış kenarlarıyla bu dişlik bebeğinizin tutması için ergonomik bir tasarıma sahiptir. Bu sayede kolay temizlenebilir ve kolayca sıkışmaz. Yeniden kullanmak için musluk altında durulamanız yeterlidir!
Bu jel dolgulu dişlik bebeğinizin diş çıkarma dönemindeki acısını hafifletmek üzere soğuk baskı yapmak için buzdolabında soğutulabilir. Farklı yüzeyler bebeğinizin hoşlanacağı miktarda baskı uygulamak için farklı seviyeler sunar.
BPA içermez – 2011/8/AB sayılı AB Direktifi'ne uygundur.
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