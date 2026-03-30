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  • Minik ağızlara ve ellere uygundur
  • Minik ağızlara ve ellere uygundur
  • Minik ağızlara ve ellere uygundur
  • Minik ağızlara ve ellere uygundur
  • Minik ağızlara ve ellere uygundur
  • Minik ağızlara ve ellere uygundur

Üretimden kaldırıldı

AventDişlik Balık Şekilli Seri

SCF894/01

Minik ağızlara ve ellere uygundur
Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF894/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur.
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Diş çıkarma acısını azaltmaya yardım eden dişlik

Minik ağızlara ve ellere uygundur

  • 3. Aşama

  • Arka dişler için Dişlik

Sıcak suyla kolayca temizlenir

Sıcak suyla kolayca temizlenir

Yuvarlatılmış kenarlarıyla bu dişlik bebeğinizin tutması için ergonomik bir tasarıma sahiptir. Bu sayede kolay temizlenebilir ve kolayca sıkışmaz. Yeniden kullanmak için musluk altında durulamanız yeterlidir!

Arka dişler çıkarken damağı soğutan ve masaj yaparak rahatlatan dokulara sahiptir

Arka dişler çıkarken damağı soğutan ve masaj yaparak rahatlatan dokulara sahiptir

Bu jel dolgulu dişlik bebeğinizin diş çıkarma dönemindeki acısını hafifletmek üzere soğuk baskı yapmak için buzdolabında soğutulabilir. Farklı yüzeyler bebeğinizin hoşlanacağı miktarda baskı uygulamak için farklı seviyeler sunar.

Philips Avent emzikler BPA ve Ftalat İçermez

Philips Avent emzikler BPA ve Ftalat İçermez

BPA içermez – 2011/8/AB sayılı AB Direktifi'ne uygundur.

Teknik Özellikler

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