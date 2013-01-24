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Minik ağızlara ve ellere uygundur
Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF892/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Minik ağızlara ve ellere uygundur
Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF892/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Minik ağızlara ve ellere uygundur
Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF892/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Minik ağızlara ve ellere uygundur
Avent BPA içermeyen hayvan şekilli dişlik serisi SCF892/01, bebeğinizin diş çıkarma döneminde hassaslaşan damağına masaj yapar. Renkli tasarımı ve kompakt yapısıyla bebeğinizin minik ellerine ve ağzına uygundur, diş çıkarma acısını azaltmaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Dişlik Balık Şekilli Seri
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yuvarlatılmış kenarlarıyla bu dişlik bebeğinizin tutması için ergonomik bir tasarıma sahiptir. Bu sayede kolay temizlenebilir ve kolayca sıkışmaz. Yeniden kullanmak için musluk altında durulamanız yeterlidir!
Bu jel dolgulu dişlik bebeğinizin diş çıkarma dönemindeki acısını hafifletmek üzere soğuk baskı yapmak için buzdolabında soğutulabilir. Farklı yüzeyler bebeğinizin hoşlanacağı miktarda baskı uygulamak için farklı seviyeler sunar.
BPA içermez – 2011/8/AB sayılı AB Direktifi'ne uygundur.
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Özellikler
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