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    Philips Avent

    ultra air emzik

    SCF376/11
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Hafif, nefes alabilen emzik Hafif, nefes alabilen emzik Hafif, nefes alabilen emzik
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      Philips Avent ultra air emzik

      SCF376/11
      Genel Derecelendirme / 5

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle yatıştırın. Philips Avent ultra air gece, cildi kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir. Böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent ultra air emzik

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle yatıştırın. Philips Avent ultra air gece, cildi kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir. Böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle yatıştırın. Philips Avent ultra air gece, cildi kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir. Böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent ultra air emzik

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan ve geceleri kolayca bulabileceğiniz bir emzikle yatıştırın. Philips Avent ultra air gece, cildi kuru tutmak için ekstra büyük hava deliklerine ve karanlıkta parlayan bir düğmeye sahiptir. Böylece ışıklar kapalıyken bile emziği görebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        ultra air emzik

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hafif, nefes alabilen emzik

        Karanlıkta bulması kolay

        • Karanlıkta parlayan düğme ile
        • 0-6 ay
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        Cildin nefes almasını sağlar

        Cildin nefes almasını sağlar

        Ekstra büyük hava delikleri bebeğinizin cildini nazikçe havalandırarak yumuşak ve kuru tutar.

        Işıklar kapalıyken bulması kolaydır

        Işıklar kapalıyken bulması kolaydır

        ultra air'ın karanlıkta parlayan düğmesi sayesinde bebeğinizin emziğini ışıkları açmadan kolayca bulabilirsiniz.

        Rahatlık hissi için ideal doku

        Rahatlık hissi için ideal doku

        ultra air emziğin, ipeksi yumuşaklığa sahip emziği de dahil tüm unsurları hafiflik ve rahatlık sunmak için tasarlanmıştır.

        Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

        Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

        Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.

        Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlar

        Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlar

        Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlayan simetrik emzik ile bebeğinizin ağız gelişimini destekleyin.

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        ultra air seyahat kabı sterilizatör olarak kullanılmak üzere iki katına çıkar; kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          ultra air emzik
          2  adet

        • Dahili aksesuarlar

          Sterilizatör/taşıma kabı
          Evet

        • Güvenlik

          Güvenlik halkası
          Evet
          BPA içermez
          Evet

        • Hijyen

          Temizlemesi kolaydır
          Evet
          Sterilize edilebilir
          Evet
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet

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            • ultra air gece emziğini gündüz/ev ışığında en az bir saat şarj edin
            • 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, 0-6 ay ve 6-18 ay ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının bebekler tarafından ortalama %98 oranında kabul edildiğini göstermektedir.
            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            • Dünyanın 1 numaralı emzik markası
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