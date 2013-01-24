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    Philips Avent

    Hızlı biberon ısıtıcı

    SCF355/07
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
      -{discount-value}

      Philips Avent Hızlı biberon ısıtıcı

      SCF355/07
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

      Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Hızlı biberon ısıtıcı

      En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

      Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

      Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Hızlı biberon ısıtıcı

      En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

      Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün

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        Hızlı biberon ısıtıcı

        Toplam:

        En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

        Sütünüzü hızlı ve eşit derecede ısıtır

        • Eşit ısıtır, sıcaklık her yerde aynıdır
        • Hızlı ısıtır
        • Hassas buz çözme
        • Sıcak tutma özelliği
        Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

        Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

        Biberon ısıtıcı 150 ml/5 oz sütü yalnızca 3 dakikada ısıtır*.

        Hızlı ve eşit derecede ısıtır

        Hızlı ve eşit derecede ısıtır

        Biberon ısıtıcı hızlı ve eşit derecede ısıtır. Isınma esnasında sütü sürekli karıştırarak sütün eşit derecede ısınmasını sağlar.

        Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

        Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

        Biberon ısıtıcıda kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur. Mikrodalga fırında çözdürmekten daha güvenli ve su kullanarak çözdürmekten daha zahmetsizdir. Donmuş olan sütü veya bebek mamasını sıvı hale getirmek için buz çözme ayarını seçmeniz yeterlidir.

        Faydalı ısıtıcı kılavuzu ile kullanımı kolaydır

        Faydalı ısıtıcı kılavuzu ile kullanımı kolaydır

        Biberon ısıtıcıyı açmak için düğmeyi çevirin ve istediğiniz ısıtma ayarını seçin. Biberon ısıtıcı faydalı bir ısıtma referans tablosu ile birlikte gelir. Böylece ısıtma işleminin ne kadar süreceği hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.

        Sütünüzü sıcak tutun

        Sütünüzü sıcak tutun

        Süt veya bebek maması düşük hızla ısıtılır, daha sonra doğru ısıda tutulur ve ihtiyacınız olduğu an kullanıma hazır olur.

        Bebek maması ısıtmak için de kullanabilirsiniz

        Biberon ısıtıcıyı biberonların yanı sıra bebek mamasını hassas ve eşit bir şekilde ısıtmak için de kullanabilirsiniz.

        Philips Avent biberonları ve kapları ile uyumludur

        Biberon ısıtıcı, tüm Philips Avent biberonları ve kapları ile tamamen uyumludur*. Biberonları ve bebek maması kaplarını rahatça ısıtmak için ısıtıcıyı kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Biberon ısıtıcı
          1 pcs

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (GxYxD)
          160,4 x 139,9 x 148,55 mm
          Perakende paket boyutları (GxYxD)
          175 x 185 x 160 mm

        • Menşei

          Tasarlandığı yer:
          Avrupa
          Üretildiği yer:
          Çin

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 V~, 50 Hz

        • Teknik özellikler

          Güç tüketimi
          275 W

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            Regulatory information
            Manufacturer address
            Product risks
            • Bu durumda 20°C/70°F sıcaklıkta, 260 ml/9 oz Philips AVENT Classic/Natural biberonda =< 150 ml/5 oz süt ısıtılabilir.
            • Philips Avent anne sütü poşetleri ve 60 ml/2 oz biberonlar bu biberon ısıtıcısıyla kullanılamaz.
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