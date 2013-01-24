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En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün
En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Hızlı biberon ısıtıcı
Toplam:
Biberon ısıtıcı 150 ml/5 oz sütü yalnızca 3 dakikada ısıtır*.
Biberon ısıtıcı hızlı ve eşit derecede ısıtır. Isınma esnasında sütü sürekli karıştırarak sütün eşit derecede ısınmasını sağlar.
Biberon ısıtıcıda kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur. Mikrodalga fırında çözdürmekten daha güvenli ve su kullanarak çözdürmekten daha zahmetsizdir. Donmuş olan sütü veya bebek mamasını sıvı hale getirmek için buz çözme ayarını seçmeniz yeterlidir.
Biberon ısıtıcıyı açmak için düğmeyi çevirin ve istediğiniz ısıtma ayarını seçin. Biberon ısıtıcı faydalı bir ısıtma referans tablosu ile birlikte gelir. Böylece ısıtma işleminin ne kadar süreceği hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.
Süt veya bebek maması düşük hızla ısıtılır, daha sonra doğru ısıda tutulur ve ihtiyacınız olduğu an kullanıma hazır olur.
Biberon ısıtıcıyı biberonların yanı sıra bebek mamasını hassas ve eşit bir şekilde ısıtmak için de kullanabilirsiniz.
Biberon ısıtıcı, tüm Philips Avent biberonları ve kapları ile tamamen uyumludur*. Biberonları ve bebek maması kaplarını rahatça ısıtmak için ısıtıcıyı kullanabilirsiniz.
Paket içeriği
Ağırlık ve boyutlar
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Teknik özellikler
Teknik özellikler