Zahmetsizce süt alın
Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudunuza ve şeklinize uyum sağlar. Her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsizce süt alın
Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudunuza ve şeklinize uyum sağlar. Her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı.
Zahmetsizce süt alın
Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudunuza ve şeklinize uyum sağlar. Her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsizce süt alın
Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudunuza ve şeklinize uyum sağlar. Her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı.
Essential
Toplam:
Çeşitli stimülasyon ve süt sağma ayarları sayesinde her kullanımı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Kişiye özel bir deneyim için göğüs pompamız 4 stimülasyon ve 4 süt sağma seviyesi sunar.
Herkese uygun tek boyut. Silikon başlık, hassas bir biçimde esneyerek göğüs ucunuza uyum sağlar.
Kapalı süt sağma sistemimiz tüp kullanmayı gerektirmez; böylece temizlenecek daha az parça olur. Daha az parça olması aynı zamanda birleştirmeyi de kolaylaştırır.
Sevdiğiniz belirli bir ayar mı var? Göğüs pompası son ayarlarınızı otomatik olarak hatırlar. Tek yapmanız gereken oturup başlat düğmesine basmaktır.
Küçük ve kompakt
Paket içeriği
Paket içeriği
Güç
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