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    Philips Avent Single Electric Breast Pump

    Essential

    SCF323/11
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Zahmetsizce süt alın Zahmetsizce süt alın Zahmetsizce süt alın
      -{discount-value}

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      SCF323/11
      Genel Derecelendirme / 5

      Zahmetsizce süt alın

      Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudunuza ve şeklinize uyum sağlar. Her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı.

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      Zahmetsizce süt alın

      Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudunuza ve şeklinize uyum sağlar. Her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı.

      Zahmetsizce süt alın

      Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudunuza ve şeklinize uyum sağlar. Her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı.

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      Zahmetsizce süt alın

      Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum düzeyde tutarken vücudunuza ve şeklinize uyum sağlar. Her yeni anne için hızlı, konforlu ve kullanışlı.

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        Single Electric Breast Pump

        Single Electric Breast Pump

        Essential

        Toplam:

        Zahmetsizce süt alın

        Kişiye özel deneyim, 4 +4 ayar seviyesi

        Kişiye özel deneyim, 4 +4 ayar seviyesi

        Çeşitli stimülasyon ve süt sağma ayarları sayesinde her kullanımı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Kişiye özel bir deneyim için göğüs pompamız 4 stimülasyon ve 4 süt sağma seviyesi sunar.

        Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık

        Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık

        Herkese uygun tek boyut. Silikon başlık, hassas bir biçimde esneyerek göğüs ucunuza uyum sağlar.

        Küçük parçalar ve sezgisel kurulum

        Küçük parçalar ve sezgisel kurulum

        Kapalı süt sağma sistemimiz tüp kullanmayı gerektirmez; böylece temizlenecek daha az parça olur. Daha az parça olması aynı zamanda birleştirmeyi de kolaylaştırır.

        Hafıza fonksiyonu

        Hafıza fonksiyonu

        Sevdiğiniz belirli bir ayar mı var? Göğüs pompası son ayarlarınızı otomatik olarak hatırlar. Tek yapmanız gereken oturup başlat düğmesine basmaktır.

        Portatif Tasarım

        Portatif Tasarım

        Küçük ve kompakt

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Motor ünitesi
          Evet
          Natural biberon (125 ml/4 oz)
          Evet
          Silikon boru
          Evet
          USB-C kablosu
          Evet

        • Paket içeriği

          Süt sağma kiti
          1 pcs

        • Güç

          USB-C bağlantısı
          Evet
          Bu cihaza güç adaptörü dahil değildir.
          Hayır
          Ana voltaj
          5 V ve ≥ 1 A

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