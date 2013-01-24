Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sterilize edin ve saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sterilize edin ve saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün
Sterilize edin ve saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sterilize edin ve saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün
Biberon Sterilizatörü
Toplam:
Sterilizing is gentle, effective and chemical-free with Philips Avent. Every sterilizer uses the power of pure steam – nothing more, nothing less – to kill 99.9% of harmful germs*.
Experience speed and safety with the sterilizing cycle lasting just 10 minutes, after which the sterilizer automatically turns itself off.
Our new drip tray protects the heating plate from milk droplets, reducing the chance of unpleasant odors.
Our advanced sterilizer is adaptable, reducing in size for smaller items like soothers, and to minimize your counter-top space when not in use.
The sterilizer's thorough, chemical-free cleaning will keep its contents sterile for up to 24 hours. How? Just keep the lid on.
Our sterilizer is slender and yet still holds up to six Philips Avent baby bottles. It also fits all the other essentials, from teats and soothers to a manual breast pump.
Top to bottom, inside and out, the sterilizer is quick and easy to clean – even the heating plate. So you get more time to be with your little one.
Paket içeriği
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Teknik özellikler
Paket içeriği