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    Philips Avent

    Biberon Sterilizatörü

    SCF291/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Sterilize edin ve saklayın Sterilize edin ve saklayın Sterilize edin ve saklayın
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      Philips Avent Biberon Sterilizatörü

      SCF291/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Sterilize edin ve saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Biberon Sterilizatörü

      Sterilize edin ve saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün

      Sterilize edin ve saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Biberon Sterilizatörü

      Sterilize edin ve saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün

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        Biberon Sterilizatörü

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        Sadece 10 dakikada sterilize edin

        • Biberon Sterilizatörü
        • Gelişmiş
        Say goodbye to harmful bacteria

        Say goodbye to harmful bacteria

        Sterilizing is gentle, effective and chemical-free with Philips Avent. Every sterilizer uses the power of pure steam – nothing more, nothing less – to kill 99.9% of harmful germs*.

        A sterilizing cycle lasts just 10 minutes

        A sterilizing cycle lasts just 10 minutes

        Experience speed and safety with the sterilizing cycle lasting just 10 minutes, after which the sterilizer automatically turns itself off.

        Designed to reduce the chance of unpleasant odors

        Designed to reduce the chance of unpleasant odors

        Our new drip tray protects the heating plate from milk droplets, reducing the chance of unpleasant odors.

        Our sterilizer is designed for space-saving flexibility

        Our sterilizer is designed for space-saving flexibility

        Our advanced sterilizer is adaptable, reducing in size for smaller items like soothers, and to minimize your counter-top space when not in use.

        Stays sterile for 24 hours*

        Stays sterile for 24 hours*

        The sterilizer's thorough, chemical-free cleaning will keep its contents sterile for up to 24 hours. How? Just keep the lid on.

        Roomy inside, compact outside

        Roomy inside, compact outside

        Our sterilizer is slender and yet still holds up to six Philips Avent baby bottles. It also fits all the other essentials, from teats and soothers to a manual breast pump.

        This sterilizer is quick and easy to clean

        This sterilizer is quick and easy to clean

        Top to bottom, inside and out, the sterilizer is quick and easy to clean – even the heating plate. So you get more time to be with your little one.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Tongs
          1 pcs

        • Ağırlık ve boyutlar

          Weight
          1,78 kg
          Dimensions
          304 x 183 x 359 mm

        • Menşei

          Made in
          Çin

        • Teknik özellikler

          Voltage
          220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Kore), 120-127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Tayvan)
          Power consumption
          650 W

        • Paket içeriği

          Elektrikli buharlı sterilizör
          1 adet

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            • * Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Test sonuçları, bağımsız bir test laboratuvarı tarafından sağlanmaktadır.
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