Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün
Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün
Biberon Sterilizatörü
Toplam:
10 dakika süren sterilizasyon sonrasında cihaz kendisini otomatik olarak kapatır
Damlama tepsisi ısıtma plakasını süt damlalarından koruyarak kötü koku oluşmasını engeller.
Gelişmiş sterilizatörümüz uyarlanabilir boyutu ile emzik gibi daha küçük eşyalar için küçültülebilir. Ayrıca kullanılmadığında tezgah üstünde daha az yer kaplamasına olanak sağlar.
Sterilizatörümüz çok yer kaplamamasına rağmen altı adede kadar Philips Avent biberon alabilir. Ayrıca emziklerden manuel göğüs pompasına kadar diğer tüm temel ürünlere de uygundur.
Sterilizatörün tüm paraçlarını temizlemek oldukça kolay ve zahmetsizdir. Kısa sürede cihazın temizliğini tamamlayıp bebeğinize daha çok vakit ayırabilirsiniz.
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Paket içeriği
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