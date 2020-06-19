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    Philips Avent

    Biberon Sterilizatörü

    SCF291/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın
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      Philips Avent Biberon Sterilizatörü

      SCF291/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Biberon Sterilizatörü

      Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün

      Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Biberon Sterilizatörü

      Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Tüm faydaları görün

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        Biberon Sterilizatörü

        Biberon Sterilizatörü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın

        Sadece 10 dakikada sterilize edin

        • Biberon Sterilizatörü
        • Gelişmiş
        Sterilizasyon süresi yalnızca 10 dakika sürer

        Sterilizasyon süresi yalnızca 10 dakika sürer

        10 dakika süren sterilizasyon sonrasında cihaz kendisini otomatik olarak kapatır

        Kötü kokuları engellemek için tasarlanmıştır

        Kötü kokuları engellemek için tasarlanmıştır

        Damlama tepsisi ısıtma plakasını süt damlalarından koruyarak kötü koku oluşmasını engeller.

        Sterilizatörümüz, yerden tasarruf sağlayan esneklik için tasarlanmıştır

        Sterilizatörümüz, yerden tasarruf sağlayan esneklik için tasarlanmıştır

        Gelişmiş sterilizatörümüz uyarlanabilir boyutu ile emzik gibi daha küçük eşyalar için küçültülebilir. Ayrıca kullanılmadığında tezgah üstünde daha az yer kaplamasına olanak sağlar.

        Geniş iç hacim, kullanışlı boyut

        Geniş iç hacim, kullanışlı boyut

        Sterilizatörümüz çok yer kaplamamasına rağmen altı adede kadar Philips Avent biberon alabilir. Ayrıca emziklerden manuel göğüs pompasına kadar diğer tüm temel ürünlere de uygundur.

        Avent sterilizatörü temizlemesi oldukça kolaydır

        Avent sterilizatörü temizlemesi oldukça kolaydır

        Sterilizatörün tüm paraçlarını temizlemek oldukça kolay ve zahmetsizdir. Kısa sürede cihazın temizliğini tamamlayıp bebeğinize daha çok vakit ayırabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Kore), 120-127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Tayvan)
          Güç tüketimi
          650  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Boyutlar
          304 x 183 x 359  mm
          Ağırlık
          1,78  kg

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Paket içeriği

          Maşa
          1  adet
          Elektrikli buharlı sterilizör
          1 adet

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            • * Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Test sonuçları, bağımsız bir test laboratuvarı tarafından sağlanmaktadır.
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