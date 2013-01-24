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    Philips Avent

    Sterilizatör

    SCF291/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Sterilize edin ve saklayın Sterilize edin ve saklayın Sterilize edin ve saklayın
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      Philips Avent Sterilizatör

      SCF291/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sterilize edin ve saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Mikropların %99,9'unu* yok ederek bebeğinizi beslerken içinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent Sterilizatör

      Sterilize edin ve saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Mikropların %99,9'unu* yok ederek bebeğinizi beslerken içinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Sterilize edin ve saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Mikropların %99,9'unu* yok ederek bebeğinizi beslerken içinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent Sterilizatör

      Sterilize edin ve saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Mikropların %99,9'unu* yok ederek bebeğinizi beslerken içinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

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        Sterilizatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sterilize edin ve saklayın

        Sadece 10 dakikada sterilize edin

        • Biberon Sterilizatörü
        • Gelişmiş
        Zararlı bakterilere veda edin

        Zararlı bakterilere veda edin

        Philips Avent ile hassas, etkili ve kimyasal içermeyen şekilde sterilizasyon yapın. Sterilizatör, sadece saf buharın gücünü kullanarak zararlı mikropların %99,9'unu yok eder*.

        Sterilizasyon işlemi yalnızca 10 dakika sürer

        Sterilizasyon işlemi yalnızca 10 dakika sürer

        Bu cihaz, sadece 10 dakika süren sterilizasyon işlemi sayesinde hızlı ve güvenli bir deneyim sunar. Sterilizatör işlem bittiğinde otomatik olarak kapanır.

        Rahatsız edici koku oluşması olasılığını azaltmak için tasarlanmıştır

        Rahatsız edici koku oluşması olasılığını azaltmak için tasarlanmıştır

        Yeni damlama tepsimiz, ısıtma plakasını süt damlalarından koruyarak rahatsız edici kokuların oluşma olasılığını azaltır.

        Sterilizatörümüz alandan tasarruf sağlamak için tasarlanmıştır

        Sterilizatörümüz alandan tasarruf sağlamak için tasarlanmıştır

        Uyarlanabilir gelişmiş sterilizatörümüzün boyu, emzik gibi küçük parçalar için küçültülebilir ve cihaz, kullanılmadığında tezgahınızın üstünde az yer kaplar.

        24 saat boyunca steril kalır*

        24 saat boyunca steril kalır*

        Sterilizatörün kapsamlı, kimyasal madde içermeyen temizleme işlemi, içindekileri 24 saate kadar steril tutar. Nasıl mı? Kapağı açmamanız yeterli.

        İç kısmı geniş, dış kısmı kompakt

        İç kısmı geniş, dış kısmı kompakt

        Sterilizatörümüz ince olmasına rağmen altı adede kadar Philips Avent biberon alabilir. Ayrıca emziklerden manuel göğüs pompasına kadar diğer tüm temel ürünlerle uyumludur.

        Bu sterilizatör hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir

        Bu sterilizatör hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir

        Sterilizatör, ısıtma plakası da dahil olmak üzere hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir. Böylece bebeğinizle birlikte daha fazla zaman geçirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Boyutlar
          304 x 183 x 359  mm
          Ağırlık
          1,78  kg

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Paket içeriği

          Elektrikli buharlı sterilizör
          1 adet
          Maşa
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşama
          0 - 6 ay

        • Uyumluluk

          Philips-Avent serisiyle uyumludur
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Plastik (PP)

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç tüketimi
          650  W
          Gerilim
          220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Kore), 120-127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Tayvan)
          Güvenlik Sınıflandırması
          Sınıf 1

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              Yorumlar

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              • * Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Test sonuçları, bağımsız bir test laboratuvarı tarafından sağlanmaktadır.
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