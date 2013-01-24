Sterilize edin ve saklayın

10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Mikropların %99,9'unu* yok ederek bebeğinizi beslerken içinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün