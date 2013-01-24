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Sterilize edin ve saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Mikropların %99,9'unu* yok ederek bebeğinizi beslerken içinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sterilize edin ve saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Mikropların %99,9'unu* yok ederek bebeğinizi beslerken içinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Sterilize edin ve saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Mikropların %99,9'unu* yok ederek bebeğinizi beslerken içinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sterilize edin ve saklayın
10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir. Mikropların %99,9'unu* yok ederek bebeğinizi beslerken içinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Philips Avent ile hassas, etkili ve kimyasal içermeyen şekilde sterilizasyon yapın. Sterilizatör, sadece saf buharın gücünü kullanarak zararlı mikropların %99,9'unu yok eder*.
Bu cihaz, sadece 10 dakika süren sterilizasyon işlemi sayesinde hızlı ve güvenli bir deneyim sunar. Sterilizatör işlem bittiğinde otomatik olarak kapanır.
Yeni damlama tepsimiz, ısıtma plakasını süt damlalarından koruyarak rahatsız edici kokuların oluşma olasılığını azaltır.
Uyarlanabilir gelişmiş sterilizatörümüzün boyu, emzik gibi küçük parçalar için küçültülebilir ve cihaz, kullanılmadığında tezgahınızın üstünde az yer kaplar.
Sterilizatörün kapsamlı, kimyasal madde içermeyen temizleme işlemi, içindekileri 24 saate kadar steril tutar. Nasıl mı? Kapağı açmamanız yeterli.
Sterilizatörümüz ince olmasına rağmen altı adede kadar Philips Avent biberon alabilir. Ayrıca emziklerden manuel göğüs pompasına kadar diğer tüm temel ürünlerle uyumludur.
Sterilizatör, ısıtma plakası da dahil olmak üzere hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir. Böylece bebeğinizle birlikte daha fazla zaman geçirebilirsiniz.
Ağırlık ve boyutlar
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Gelişim aşamaları
Uyumluluk
Tasarım özellikleri
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