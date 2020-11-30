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Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin
Philips AVENT biberon fırçası, her türlü biberon, emzik ve besleme aracını etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucuna sahiptir. Dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları çizmeden güvenle temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin
Philips AVENT biberon fırçası, her türlü biberon, emzik ve besleme aracını etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucuna sahiptir. Dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları çizmeden güvenle temizler. Tüm faydaları görün
Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin
Philips AVENT biberon fırçası, her türlü biberon, emzik ve besleme aracını etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucuna sahiptir. Dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları çizmeden güvenle temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin
Philips AVENT biberon fırçası, her türlü biberon, emzik ve besleme aracını etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucuna sahiptir. Dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları çizmeden güvenle temizler. Tüm faydaları görün