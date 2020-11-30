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    Philips Avent

    Biberon ve emzik fırçası

    SCF145/06
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin
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      Philips Avent Biberon ve emzik fırçası

      SCF145/06
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin

      Philips AVENT biberon fırçası, her türlü biberon, emzik ve besleme aracını etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucuna sahiptir. Dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları çizmeden güvenle temizler. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent Biberon ve emzik fırçası

      Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin

      Philips AVENT biberon fırçası, her türlü biberon, emzik ve besleme aracını etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucuna sahiptir. Dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları çizmeden güvenle temizler. Tüm faydaları görün

      Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin

      Philips AVENT biberon fırçası, her türlü biberon, emzik ve besleme aracını etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucuna sahiptir. Dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları çizmeden güvenle temizler. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent Biberon ve emzik fırçası

      Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin

      Philips AVENT biberon fırçası, her türlü biberon, emzik ve besleme aracını etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucuna sahiptir. Dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları çizmeden güvenle temizler. Tüm faydaları görün

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      Biberon ve emzik fırçası

      Philips Online Mağaza fiyatı

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      Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin

      AVENT Temizleme fırçası

      • Biberon aksesuarları
      Kıvrımlı fırça başlığına sahip biberon fırçası, kolay temizlik imkanı sunar

      Kıvrımlı fırça başlığına sahip biberon fırçası, kolay temizlik imkanı sunar

      Özel kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucu, mükemmel temizlik için tüm geniş boyunlu biberon, emzik ve besleme ürünlerinin köşelerine ulaşır.

      Bu biberon ve emzik fırçası BPA içermez*

      Bu biberon ve emzik fırçası BPA içermez*

      Bu biberon ve emzik fırçası tamamen BPA içermeyen* malzemelerden üretilmiştir

      Benzersiz sap ve başlık tasarımı

      Kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucu, geniş boyunlu biberonlarınızın her köşesine ulaşır. Kıvrımlı uç, emziğin iç kısmını temizlemenize olanak sağlar.

      Mükemmel temizlik için dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları

      Tüm biberonlarınız, emzikleriniz ve diğer besleme araçlarınızı mükemmel temizlemek için dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları

      Biberonları ya da emzikleri çizmez veya zarar vermez

      Yumuşak, yüksek yoğunluklu fırça uçları sayesinde biberonları ya da emzikleri çizmez veya zarar vermez.

      Bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Biberon ve emzik fırçası, kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir.

      Rahat saklama için asılabilir fırça

      Rahat saklama ve kurutma için asılabilir fırça

      Teknik Özellikler

      • Paket içeriği

        Biberon ve emzik fırçası
        1  adet

      • Malzeme

        BPA içermez*
        Evet

      • Gelişim aşamaları

        Aşamalar
        0-6 ay

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