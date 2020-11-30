Bebek besleme ürünlerini kolayca temizleyin

Philips AVENT biberon fırçası, her türlü biberon, emzik ve besleme aracını etkili bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucuna sahiptir. Dayanıklı, yüksek yoğunluklu fırça uçları çizmeden güvenle temizler. Tüm faydaları görün