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    • Bebeğinizin cildi nefes alsın Bebeğinizin cildi nefes alsın Bebeğinizin cildi nefes alsın

      Philips Avent ultra air emzik

      SCF085/18

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Bebeğinizin cildi nefes alsın

      Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur.

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      Philips Avent ultra air emzik

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      ultra air

      emzik

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      Bebeğinizin cildi nefes alsın

      Ekstra geniş hava delikleri bebeğinizin rahat etmesini sağlar

      • Bebeğinizin cildi nefes alsın
      • Ortodontik ve BPA İçermeyen
      • 2'li paket
      • 6-18 ay
      Bebeğinizin cildi nefes alsın

      Bebeğinizin cildi nefes alsın

      Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.

      Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

      Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

      Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.

      %100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

      %100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

      Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.

      Doğal ağız gelişimi

      Doğal ağız gelişimi

      Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.

      Bebeğiniz için doğal bir his

      Bebeğiniz için doğal bir his

      Dokulu silikon emziğimiz, annenin göğsünü taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

      Uygun sterilizasyon için 3 dakika içinde sterilize edin

      Uygun sterilizasyon için 3 dakika içinde sterilize edin

      Ultra soft ve ultra air emziklerimizle birlikte gelen taşıma çantası sterilizatör olarak da kullanılır. Tek yapmanız gereken biraz su ekleyip mikrodalgaya atmaktır. Ardından bir sonraki kullanım için temiz olan emziği rahatlıkla kullanabilirsiniz.

      Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir

      Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir

      Ultra soft ve ultra air emziklerimiz Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir.

      Teknik Özellikler

      • Paket içeriği

        ultra air emzik
        2  adet
      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir.
      • *Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
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