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    Philips Avent

    ultra air emzik

    SCF080/08
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Hafif, nefes alabilen emzik Hafif, nefes alabilen emzik Hafif, nefes alabilen emzik
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      Philips Avent ultra air emzik

      SCF080/08
      Genel Derecelendirme / 5

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air koleksiyonu, cildin ıslanmaması için ekstra geniş deliklere sahiptir. Hafif emzik koruması, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Philips Avent ultra air emzik

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air koleksiyonu, cildin ıslanmaması için ekstra geniş deliklere sahiptir. Hafif emzik koruması, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air koleksiyonu, cildin ıslanmaması için ekstra geniş deliklere sahiptir. Hafif emzik koruması, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Philips Avent ultra air emzik

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air koleksiyonu, cildin ıslanmaması için ekstra geniş deliklere sahiptir. Hafif emzik koruması, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

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        ultra air emzik

        ultra air emzik

        Toplam:

        Hafif, nefes alabilen emzik

        Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

        • Bebeğinizin cildi nefes alsın
        • 6-18 ay
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        Cildin nefes almasını sağlar

        Cildin nefes almasını sağlar

        Ekstra büyük hava delikleri bebeğinizin cildini nazikçe havalandırarak yumuşak ve kuru tutar.

        Modaya uygun renk ve tasarımlar

        Modaya uygun renk ve tasarımlar

        Ultra air koleksiyonu her zaman çok şıktır. Parlak ve renkli tasarımlarıyla en yeni modelleri denerken bebeğinizle birlikte çok eğleneceksiniz.

        Rahatlık hissi için ideal doku

        Rahatlık hissi için ideal doku

        ultra air emziğin, ipeksi yumuşaklığa sahip emziği de dahil tüm unsurları hafiflik ve rahatlık sunmak için tasarlanmıştır.

        Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

        Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

        Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.

        Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlar

        Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlar

        Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlayan simetrik emzik ile bebeğinizin ağız gelişimini destekleyin.

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        ultra air seyahat kabı sterilizatör olarak kullanılmak üzere iki katına çıkar; kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          ultra air emzik
          2  pcs

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            • 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, 0-6 ay ve 6-18 ay ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının bebekler tarafından ortalama %98 oranında kabul edildiğini göstermektedir.
            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            • Dünyanın 1 numaralı emzik markası
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