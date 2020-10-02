Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air koleksiyonu, cildin ıslanmaması için ekstra geniş deliklere sahiptir. Hafif emzik koruması, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air koleksiyonu, cildin ıslanmaması için ekstra geniş deliklere sahiptir. Hafif emzik koruması, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air koleksiyonu, cildin ıslanmaması için ekstra geniş deliklere sahiptir. Hafif emzik koruması, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hafif, nefes alabilen emzik
Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air koleksiyonu, cildin ıslanmaması için ekstra geniş deliklere sahiptir. Hafif emzik koruması, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
ultra air emzik
Toplam:
Ekstra büyük hava delikleri bebeğinizin cildini nazikçe havalandırarak yumuşak ve kuru tutar.
Ultra air koleksiyonu her zaman çok şıktır. Parlak ve renkli tasarımlarıyla en yeni modelleri denerken bebeğinizle birlikte çok eğleneceksiniz.
ultra air emziğin, ipeksi yumuşaklığa sahip emziği de dahil tüm unsurları hafiflik ve rahatlık sunmak için tasarlanmıştır.
Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.
Damağın, dişlerin ve diş etlerinin doğal şekline uyum sağlayan simetrik emzik ile bebeğinizin ağız gelişimini destekleyin.
ultra air seyahat kabı sterilizatör olarak kullanılmak üzere iki katına çıkar; kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.
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