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Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün