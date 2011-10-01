Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün