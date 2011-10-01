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    Philips Avent

    Natural biberon emziği

    SCF046/27
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
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      Philips Avent Natural biberon emziği

      SCF046/27
      Genel Derecelendirme / 5

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 45,90 TL

      Philips Avent Natural biberon emziği

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 45,90 TL

      Philips Avent Natural biberon emziği

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Natural biberon emziği

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

        Doğal emme etkisi

        • 2 adet
        • Yoğun akış
        • 6 ay+
        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

        Esnek, çökmeyi engelleyen oluklu biberon emziği tasarımı

        Esnek, çökmeyi engelleyen oluklu biberon emziği tasarımı

        Biberon emziğinin içinde yer alan yaprakçıklar ve oluklar emziğin çökmesini engelleyerek kesintisiz besleme olanağı sunar.

        Koliği ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmış antikolik valf

        Koliği ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmış antikolik valf

        Antikolik valf, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır.

        Farklı akış hızlarına sahip biberon emzikleri mevcuttur

        Farklı akış hızlarına sahip biberon emzikleri mevcuttur

        Philips Avent Natural serisi, bebeğinizin her gelişim aşaması için farklı yumuşaklığa ve akış hızlarına sahip biberon emzikleri sunar.

        Bebeğinizin değişen ihtiyaçlarına uygun, yumuşak ve pürüzsüz silikon

        Bebeklerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, ısırmaya dayanıklı ve pürüzsüz biberon emziği.

        Teknik Özellikler

        • Malzeme

          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez*

        • Paket içeriği

          Yumuşak, yoğun akışlı biberon emziği
          2  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          6 ay+

        • Fonksiyonlar

          Kavrama
          • Doğal emme etkisi
          • Meme ile biberon kolayca birleştirilebilir
          Antikolik valf
          Evet
          Emzik
          Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar, yumuşak ve esnek biberon emziği

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            • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
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