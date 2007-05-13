Kutudaki diğer öğeler
- sbd8000 öğe-ACDA adaptör
- Uzaktan kumanda
- Hat girişi kablosu
Güçlü stereo ses
SBD8000 hoparlör dock ile iPod'unuzda bulunan müziğin keyfini çıkarın. Güçlü stereo ses performansı parmaklarınızın ucunda. Bas havalandırma borusu zengin bas sesleri sağlar. Net ve yüksek tonlarda ses için konik tweeterlar. Uzaktan kumanda dahildir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü stereo ses
SBD8000 hoparlör dock ile iPod'unuzda bulunan müziğin keyfini çıkarın. Güçlü stereo ses performansı parmaklarınızın ucunda. Bas havalandırma borusu zengin bas sesleri sağlar. Net ve yüksek tonlarda ses için konik tweeterlar. Uzaktan kumanda dahildir.
Güçlü stereo ses
SBD8000 hoparlör dock ile iPod'unuzda bulunan müziğin keyfini çıkarın. Güçlü stereo ses performansı parmaklarınızın ucunda. Bas havalandırma borusu zengin bas sesleri sağlar. Net ve yüksek tonlarda ses için konik tweeterlar. Uzaktan kumanda dahildir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü stereo ses
SBD8000 hoparlör dock ile iPod'unuzda bulunan müziğin keyfini çıkarın. Güçlü stereo ses performansı parmaklarınızın ucunda. Bas havalandırma borusu zengin bas sesleri sağlar. Net ve yüksek tonlarda ses için konik tweeterlar. Uzaktan kumanda dahildir.
Hoparlör Bağlantı Cihazı
Toplam:
Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler ve dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.
Güçlü hoparlör sürücüleri, inanılmaz gerçeklikte bir ses üreterek sizi oyunun içine çeker.
Bu güçlü hoparlör sistemindeki dahili amplifikatörle, zayıf sinyaller dahi etkileyici bir sese dönüşür.
Portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde çok geniş bir stereo ses sunar, böylece her müzik enstrümanını farklı bir konumdaymış gibi hissedersiniz. Bunun sonucunda ses 3 boyutlu ve daha gerçekçi olur.
Metal hoparlör ızgarası, hoparlör sürücüsünün parçalarını korurken ses dalgalarının kayıpsız geçişine olanak tanır.
Portatif ses ekipmanıyla birlikte kullanılabilen bir hoparlör sistemidir.
Ses
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Ambalaj boyutları
Dış Karton