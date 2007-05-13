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    Hoparlör Bağlantı Cihazı

    SBD8000/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü stereo ses Güçlü stereo ses Güçlü stereo ses
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      Hoparlör Bağlantı Cihazı

      SBD8000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü stereo ses

      SBD8000 hoparlör dock ile iPod'unuzda bulunan müziğin keyfini çıkarın. Güçlü stereo ses performansı parmaklarınızın ucunda. Bas havalandırma borusu zengin bas sesleri sağlar. Net ve yüksek tonlarda ses için konik tweeterlar. Uzaktan kumanda dahildir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör Bağlantı Cihazı

      Güçlü stereo ses

      SBD8000 hoparlör dock ile iPod'unuzda bulunan müziğin keyfini çıkarın. Güçlü stereo ses performansı parmaklarınızın ucunda. Bas havalandırma borusu zengin bas sesleri sağlar. Net ve yüksek tonlarda ses için konik tweeterlar. Uzaktan kumanda dahildir.

      Güçlü stereo ses

      SBD8000 hoparlör dock ile iPod'unuzda bulunan müziğin keyfini çıkarın. Güçlü stereo ses performansı parmaklarınızın ucunda. Bas havalandırma borusu zengin bas sesleri sağlar. Net ve yüksek tonlarda ses için konik tweeterlar. Uzaktan kumanda dahildir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör Bağlantı Cihazı

      Güçlü stereo ses

      SBD8000 hoparlör dock ile iPod'unuzda bulunan müziğin keyfini çıkarın. Güçlü stereo ses performansı parmaklarınızın ucunda. Bas havalandırma borusu zengin bas sesleri sağlar. Net ve yüksek tonlarda ses için konik tweeterlar. Uzaktan kumanda dahildir.

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        Hoparlör Bağlantı Cihazı

        Hoparlör Bağlantı Cihazı

        Toplam:

        Güçlü stereo ses

        Bas borusu, düşük frekanslı sesleri güçlendirip net ve gerçekçi bir ses sunar

        Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler ve dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.

        İnanılmaz gerçeklikte bir ses için güçlü hoparlör sürücüleri

        Güçlü hoparlör sürücüleri, inanılmaz gerçeklikte bir ses üreterek sizi oyunun içine çeker.

        Dahili amplifikatör etkileyici bir ses için gücü arttırır

        Bu güçlü hoparlör sistemindeki dahili amplifikatörle, zayıf sinyaller dahi etkileyici bir sese dönüşür.

        3 boyutlu ve gerçekçi bir ses için geniş ses alanı

        Portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde çok geniş bir stereo ses sunar, böylece her müzik enstrümanını farklı bir konumdaymış gibi hissedersiniz. Bunun sonucunda ses 3 boyutlu ve daha gerçekçi olur.

        Metal hoparlör ızgarası hoparlör sürücülerini korur

        Metal hoparlör ızgarası, hoparlör sürücüsünün parçalarını korurken ses dalgalarının kayıpsız geçişine olanak tanır.

        Her zaman, her yerde daha çok müzik keyfi için

        Portatif ses ekipmanıyla birlikte kullanılabilen bir hoparlör sistemidir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          100 - 20.000  Hz
          Empedans
          4

        • Bağlanabilirlik

          Konektör
          iPod için özel

        • Kullanılabilirlik

          Güç açık göstergesi
          Evet
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet

        • Güç

          Adaptör tipi
          18V 2A

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 12581 33358 4
          Yükseklik
          15  cm
          Genişlik
          39,9  cm
          Derinlik
          18,9  cm
          Net ağırlık
          1,2  kg
          Brüt ağırlık
          2  kg
          Dara ağırlığı
          0,8  kg

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          EAN
          87 12581 33542 7
          Uzunluk
          59,6  cm
          Genişlik
          41.3  cm
          Yükseklik
          17,8  cm
          Net ağırlık
          3,6  kg
          Brüt ağırlık
          6,8  kg
          Dara ağırlığı
          3,2  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • sbd8000 öğe-ACDA adaptör
        • Uzaktan kumanda
        • Hat girişi kablosu

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