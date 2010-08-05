Bebeğinizin gelişimindeki çeşitli aşamalar için slaytlar seçin.

Yeni doğmuş bebekler için yüksek kontrastlı şekiller, 6 aylığa kadar olan bebekler için canlı renkler ve şekiller ve daha büyük bebekler için tanıyabilecekleri nesneler. Bebeğinizin hoşuna gidecek bir dizi görüntü vardır. Şekiller hem görsel gelişimi uyarır, hem de bebeğinizin tatlı tatlı uykuya dalmasına yardımcı olur.