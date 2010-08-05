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Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü
Uyku saatini hem kendiniz hem çocuğunuz için özel bir deneyim haline getirin. Projeksiyonla duvara veya tavana, bebeğinizin yaşına uygun, sakinleştirici görüntüler yansıtarak, çocuğunuzun işitsel ve görsel gelişimini destekleyin!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü
Uyku saatini hem kendiniz hem çocuğunuz için özel bir deneyim haline getirin. Projeksiyonla duvara veya tavana, bebeğinizin yaşına uygun, sakinleştirici görüntüler yansıtarak, çocuğunuzun işitsel ve görsel gelişimini destekleyin!
Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü
Uyku saatini hem kendiniz hem çocuğunuz için özel bir deneyim haline getirin. Projeksiyonla duvara veya tavana, bebeğinizin yaşına uygun, sakinleştirici görüntüler yansıtarak, çocuğunuzun işitsel ve görsel gelişimini destekleyin!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü
Uyku saatini hem kendiniz hem çocuğunuz için özel bir deneyim haline getirin. Projeksiyonla duvara veya tavana, bebeğinizin yaşına uygun, sakinleştirici görüntüler yansıtarak, çocuğunuzun işitsel ve görsel gelişimini destekleyin!
Magic Theatre
Toplam:
Yeni doğmuş bebekler için yüksek kontrastlı şekiller, 6 aylığa kadar olan bebekler için canlı renkler ve şekiller ve daha büyük bebekler için tanıyabilecekleri nesneler. Bebeğinizin hoşuna gidecek bir dizi görüntü vardır. Şekiller hem görsel gelişimi uyarır, hem de bebeğinizin tatlı tatlı uykuya dalmasına yardımcı olur.
Deniz, kalp atışı ve akarsu gibi doğal sesler bebeğinize hem güven verir, hem de uykusunu getirir. Bebeğinizi en çok rahatlatan sesi seçin.
Her düğme, bebeğinizi düğmelere uzanmaya ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye teşvik eden davetkar sesler çıkarır.
Yansıtılan görüntülerin rahatlatıcı hareketi, çocuğunuzun görsel gelişimini hızlandırırken uykuya dalmasına yardımcı olur.
En sıkı oyuncak standartlarıyla uyumlu, sorumlu ve özenli tasarıma sahip bu ürün, çocuğunuzun oynaması için tamamen güvenlidir.
İstediğiniz oyun süresi seçeneğini seçerek, oyun süresini isteğinize göre belirleyin.
Su geçirmez kalem ve verilmiş boş slaytlarla kendi slaytlarınızı yaratarak hem masal ve ninnilere eğlenceli bir boyut katın, hem de çocuğunuzun yaratıcılığını artırın.
Esnek plastikten yapılmış olduğundan, yere atılsa veya duvara çarpılsa bile bu aynanın kırılma tehlikesi yoktur.
Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.
Ses Kaydı
Kullanılabilirlik
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