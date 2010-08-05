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    Magic Theatre

    SBCSC940/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü
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      Magic Theatre

      SBCSC940/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü

      Uyku saatini hem kendiniz hem çocuğunuz için özel bir deneyim haline getirin. Projeksiyonla duvara veya tavana, bebeğinizin yaşına uygun, sakinleştirici görüntüler yansıtarak, çocuğunuzun işitsel ve görsel gelişimini destekleyin!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Magic Theatre

      Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü

      Uyku saatini hem kendiniz hem çocuğunuz için özel bir deneyim haline getirin. Projeksiyonla duvara veya tavana, bebeğinizin yaşına uygun, sakinleştirici görüntüler yansıtarak, çocuğunuzun işitsel ve görsel gelişimini destekleyin!

      Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü

      Uyku saatini hem kendiniz hem çocuğunuz için özel bir deneyim haline getirin. Projeksiyonla duvara veya tavana, bebeğinizin yaşına uygun, sakinleştirici görüntüler yansıtarak, çocuğunuzun işitsel ve görsel gelişimini destekleyin!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Magic Theatre

      Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü

      Uyku saatini hem kendiniz hem çocuğunuz için özel bir deneyim haline getirin. Projeksiyonla duvara veya tavana, bebeğinizin yaşına uygun, sakinleştirici görüntüler yansıtarak, çocuğunuzun işitsel ve görsel gelişimini destekleyin!

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        Magic Theatre

        Toplam:

        Çocuğun yaşına uygun 6 farklı görüntü

        Bebeğinizin gelişimindeki çeşitli aşamalar için slaytlar seçin.

        Yeni doğmuş bebekler için yüksek kontrastlı şekiller, 6 aylığa kadar olan bebekler için canlı renkler ve şekiller ve daha büyük bebekler için tanıyabilecekleri nesneler. Bebeğinizin hoşuna gidecek bir dizi görüntü vardır. Şekiller hem görsel gelişimi uyarır, hem de bebeğinizin tatlı tatlı uykuya dalmasına yardımcı olur.

        Doğadan kaydedilmiş, sakinleştirici sesler

        Deniz, kalp atışı ve akarsu gibi doğal sesler bebeğinize hem güven verir, hem de uykusunu getirir. Bebeğinizi en çok rahatlatan sesi seçin.

        Bebekler için önceden kaydedilmiş rahatlatıcı sesler çalar

        Her düğme, bebeğinizi düğmelere uzanmaya ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye teşvik eden davetkar sesler çıkarır.

        Duvarda veya tavanda yavaşça dönen resimler yansıtır

        Yansıtılan görüntülerin rahatlatıcı hareketi, çocuğunuzun görsel gelişimini hızlandırırken uykuya dalmasına yardımcı olur.

        Çocuk güvenliğiyle ilgili tüm oyuncak standartlarıyla uyumludur

        En sıkı oyuncak standartlarıyla uyumlu, sorumlu ve özenli tasarıma sahip bu ürün, çocuğunuzun oynaması için tamamen güvenlidir.

        Oyun süresini bebeğinizin ihtiyaçlarına göre ayarlayın

        İstediğiniz oyun süresi seçeneğini seçerek, oyun süresini isteğinize göre belirleyin.

        Kendi slaytlarınızı hazırlayarak masallara hayat verin

        Su geçirmez kalem ve verilmiş boş slaytlarla kendi slaytlarınızı yaratarak hem masal ve ninnilere eğlenceli bir boyut katın, hem de çocuğunuzun yaratıcılığını artırın.

        Kırılmaz ayna için cam yerine esnek plastik kullanılmıştır

        Esnek plastikten yapılmış olduğundan, yere atılsa veya duvara çarpılsa bile bu aynanın kırılma tehlikesi yoktur.

        Tüm oyuncak ve güvenlik standartlarıyla uyumludur

        Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.

        Teknik Özellikler

        • Ses Kaydı

          Önceden kaydedilmiş sesler
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          Evet
          Işık yavaşça söner
          Evet
          Ses yavaşça kaybolur
          Evet
          Programlanabilir zamanlayıcılar
          5-8-10 dak
          Birlikte verilen slayt sayısı
          6
          Yedek slaytlar
          2
          Resim döndürme
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          Kullanım Kılavuzu

        • Güç

          Pil tipi
          AA
          Pil sayısı
          4
          Pilin çalıştırma süresi
          4  sa
          Sökülebilir/ değiştirilebilir
          Evet
          Piller dahildir
          Hayır

        • Teknik spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          AB ve ABD Oyuncak yönetmeliği

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