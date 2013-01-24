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Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler
Oyun, bebeğin gelişimi için gereklidir. Philips'in el-göz koordinasyonunu ve konuşmayı destekleyen eğitici oyuncakları, bebeğinizin yeteneklerini, kendine güvenini ve kişiliğini geliştirmesine yardımcı olur ve aynı zamanda eğlenmesini sağlar!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler
Oyun, bebeğin gelişimi için gereklidir. Philips'in el-göz koordinasyonunu ve konuşmayı destekleyen eğitici oyuncakları, bebeğinizin yeteneklerini, kendine güvenini ve kişiliğini geliştirmesine yardımcı olur ve aynı zamanda eğlenmesini sağlar!
Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler
Oyun, bebeğin gelişimi için gereklidir. Philips'in el-göz koordinasyonunu ve konuşmayı destekleyen eğitici oyuncakları, bebeğinizin yeteneklerini, kendine güvenini ve kişiliğini geliştirmesine yardımcı olur ve aynı zamanda eğlenmesini sağlar!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler
Oyun, bebeğin gelişimi için gereklidir. Philips'in el-göz koordinasyonunu ve konuşmayı destekleyen eğitici oyuncakları, bebeğinizin yeteneklerini, kendine güvenini ve kişiliğini geliştirmesine yardımcı olur ve aynı zamanda eğlenmesini sağlar!
Sihirli Ayna
Toplam:
Sesinizi duyurarak bebeğinize keyif ve güven verin veya bebeğinizin masal keyfiyle yavaşça uykuya dalmasını sağlayın.
Her düğme, bebeğinizi düğmelere uzanmaya ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye teşvik eden davetkar sesler çıkarır.
En sıkı oyuncak standartlarıyla uyumlu, sorumlu ve özenli tasarıma sahip bu ürün, çocuğunuzun oynaması için tamamen güvenlidir.
Bebeğinizin seslerini kaydedip üç kere çalan bu fonksiyon, bebeğinizin işitsel gelişimini desteklemenin harika bir yoludur.
Esnek plastikten yapılmış olduğundan, yere atılsa veya duvara çarpılsa bile bu aynanın kırılma tehlikesi yoktur.
Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.
Müzik Çalma
Ses Kaydı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Teknik spesifikasyonlar