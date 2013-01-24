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    Sihirli Ayna

    SBCSC910/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler
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      Sihirli Ayna

      SBCSC910/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler

      Oyun, bebeğin gelişimi için gereklidir. Philips'in el-göz koordinasyonunu ve konuşmayı destekleyen eğitici oyuncakları, bebeğinizin yeteneklerini, kendine güvenini ve kişiliğini geliştirmesine yardımcı olur ve aynı zamanda eğlenmesini sağlar!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Sihirli Ayna

      Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler

      Oyun, bebeğin gelişimi için gereklidir. Philips'in el-göz koordinasyonunu ve konuşmayı destekleyen eğitici oyuncakları, bebeğinizin yeteneklerini, kendine güvenini ve kişiliğini geliştirmesine yardımcı olur ve aynı zamanda eğlenmesini sağlar!

      Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler

      Oyun, bebeğin gelişimi için gereklidir. Philips'in el-göz koordinasyonunu ve konuşmayı destekleyen eğitici oyuncakları, bebeğinizin yeteneklerini, kendine güvenini ve kişiliğini geliştirmesine yardımcı olur ve aynı zamanda eğlenmesini sağlar!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Sihirli Ayna

      Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler

      Oyun, bebeğin gelişimi için gereklidir. Philips'in el-göz koordinasyonunu ve konuşmayı destekleyen eğitici oyuncakları, bebeğinizin yeteneklerini, kendine güvenini ve kişiliğini geliştirmesine yardımcı olur ve aynı zamanda eğlenmesini sağlar!

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        Sihirli Ayna

        Toplam:

        Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler

        Bebeğiniz uykuya dalarken sizin sesinizi dinler

        Sesinizi duyurarak bebeğinize keyif ve güven verin veya bebeğinizin masal keyfiyle yavaşça uykuya dalmasını sağlayın.

        Bebekler için önceden kaydedilmiş rahatlatıcı sesler çalar

        Her düğme, bebeğinizi düğmelere uzanmaya ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye teşvik eden davetkar sesler çıkarır.

        Çocuk güvenliğiyle ilgili tüm oyuncak standartlarıyla uyumludur

        En sıkı oyuncak standartlarıyla uyumlu, sorumlu ve özenli tasarıma sahip bu ürün, çocuğunuzun oynaması için tamamen güvenlidir.

        Bebeğinizin seslerini otomatik olarak kaydeder

        Bebeğinizin seslerini kaydedip üç kere çalan bu fonksiyon, bebeğinizin işitsel gelişimini desteklemenin harika bir yoludur.

        Kırılmaz ayna için cam yerine esnek plastik kullanılmıştır

        Esnek plastikten yapılmış olduğundan, yere atılsa veya duvara çarpılsa bile bu aynanın kırılma tehlikesi yoktur.

        Tüm oyuncak ve güvenlik standartlarıyla uyumludur

        Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.

        Teknik Özellikler

        • Müzik Çalma

          Otomatik çalma
          Evet

        • Ses Kaydı

          Otomatik kayıt
          Evet
          Önceden kaydedilmiş sesler
          Evet
          Kayıt süresi
          en çok 6 saniye

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          Pil
          Kullanım Kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          AA
          Pil sayısı
          3
          Pilin çalıştırma süresi
          10  sa
          Sökülebilir/ değiştirilebilir
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          AB ve ABD Oyuncak yönetmeliği

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