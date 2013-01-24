Bebeğin İlk Seslerini/Sözcüklerini Tetikler

Oyun, bebeğin gelişimi için gereklidir. Philips'in el-göz koordinasyonunu ve konuşmayı destekleyen eğitici oyuncakları, bebeğinizin yeteneklerini, kendine güvenini ve kişiliğini geliştirmesine yardımcı olur ve aynı zamanda eğlenmesini sağlar!