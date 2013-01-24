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Çocuğun size geri dönmesine yardım edin
Adres kaydediciye acil durumlar için bebeğinizle veya çocuğunuzla ilgili önemli bilgileri kaydedebilirsiniz. Oldukça kullanışlıdır. Pantolon, ceket veya çanta üzerine rahatlıkla takılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuğun size geri dönmesine yardım edin
Adres kaydediciye acil durumlar için bebeğinizle veya çocuğunuzla ilgili önemli bilgileri kaydedebilirsiniz. Oldukça kullanışlıdır. Pantolon, ceket veya çanta üzerine rahatlıkla takılabilir.
Çocuğun size geri dönmesine yardım edin
Adres kaydediciye acil durumlar için bebeğinizle veya çocuğunuzla ilgili önemli bilgileri kaydedebilirsiniz. Oldukça kullanışlıdır. Pantolon, ceket veya çanta üzerine rahatlıkla takılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuğun size geri dönmesine yardım edin
Adres kaydediciye acil durumlar için bebeğinizle veya çocuğunuzla ilgili önemli bilgileri kaydedebilirsiniz. Oldukça kullanışlıdır. Pantolon, ceket veya çanta üzerine rahatlıkla takılabilir.
Adres kaydedici
Toplam:
Çocuğunuz uzaklaşmış ve sizi bulmak için yardıma ihtiyacı varsa, üzerinde bir düğme dokunuşuyla ulaşılabilen önemli bilgiler taşıdığını bilmek güven vericidir.
Dijital ses kaydı, önemli iletişim bilgilerini kaydetmenin hızlı, güvenli ve kolay bir yolu olup, çocuğunuzu bir an bile gözünüzün önünden ayırmamanızı sağlar.
Her zaman yanınızdadır ama ayağınıza dolanmaz.
Kaydı başlatmak için küçük bir deliğe girecek kadar sivri uçlu bir kalem gereklidir, çocuğunuzun önemli iletişim bilgilerinizi içeren dijital mesajınızı silmesi, değiştirmesi veya üzerine kayıt yapması neredeyse imkansızdır.
Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.
Ses Kaydı
Aksesuarlar
Güç
Teknik spesifikasyonlar