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    Adres kaydedici

    SBCSC605/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Çocuğun size geri dönmesine yardım edin Çocuğun size geri dönmesine yardım edin Çocuğun size geri dönmesine yardım edin
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      Adres kaydedici

      SBCSC605/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Çocuğun size geri dönmesine yardım edin

      Adres kaydediciye acil durumlar için bebeğinizle veya çocuğunuzla ilgili önemli bilgileri kaydedebilirsiniz. Oldukça kullanışlıdır. Pantolon, ceket veya çanta üzerine rahatlıkla takılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Adres kaydedici

      Çocuğun size geri dönmesine yardım edin

      Adres kaydediciye acil durumlar için bebeğinizle veya çocuğunuzla ilgili önemli bilgileri kaydedebilirsiniz. Oldukça kullanışlıdır. Pantolon, ceket veya çanta üzerine rahatlıkla takılabilir.

      Çocuğun size geri dönmesine yardım edin

      Adres kaydediciye acil durumlar için bebeğinizle veya çocuğunuzla ilgili önemli bilgileri kaydedebilirsiniz. Oldukça kullanışlıdır. Pantolon, ceket veya çanta üzerine rahatlıkla takılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Adres kaydedici

      Çocuğun size geri dönmesine yardım edin

      Adres kaydediciye acil durumlar için bebeğinizle veya çocuğunuzla ilgili önemli bilgileri kaydedebilirsiniz. Oldukça kullanışlıdır. Pantolon, ceket veya çanta üzerine rahatlıkla takılabilir.

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        Toplam:

        Çocuğun size geri dönmesine yardım edin

        Acil durumda kullanılmak üzere çocuğun hayati bilgilerini kaydeder

        Çocuğunuz uzaklaşmış ve sizi bulmak için yardıma ihtiyacı varsa, üzerinde bir düğme dokunuşuyla ulaşılabilen önemli bilgiler taşıdığını bilmek güven vericidir.

        Çocuğunuzun adını ve size ulaşılmasını sağlayacak bilgileri dijital kaydedin

        Dijital ses kaydı, önemli iletişim bilgilerini kaydetmenin hızlı, güvenli ve kolay bir yolu olup, çocuğunuzu bir an bile gözünüzün önünden ayırmamanızı sağlar.

        Her zaman yanınızda olduğundan emin olmak için, giysilere veya çantaya takın

        Her zaman yanınızdadır ama ayağınıza dolanmaz.

        Çocuğunuzun mesajınızın üzerine kayıt yapmasını engeller

        Kaydı başlatmak için küçük bir deliğe girecek kadar sivri uçlu bir kalem gereklidir, çocuğunuzun önemli iletişim bilgilerinizi içeren dijital mesajınızı silmesi, değiştirmesi veya üzerine kayıt yapması neredeyse imkansızdır.

        Tüm oyuncak ve güvenlik standartlarıyla uyumludur

        Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.

        Teknik Özellikler

        • Ses Kaydı

          Kayıt süresi
          20 saniyeye kadar

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          Pil
          Kullanım Kılavuzu
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        • Güç

          Pil tipi
          GP76A
          Pil sayısı
          4
          Pilin çalıştırma süresi
          50  sa
          Sökülebilir/ değiştirilebilir
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          AB ve ABD Oyuncak yönetmeliği

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