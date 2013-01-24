Çocuğunuzun adını ve size ulaşılmasını sağlayacak bilgileri dijital kaydedin

Dijital ses kaydı, önemli iletişim bilgilerini kaydetmenin hızlı, güvenli ve kolay bir yolu olup, çocuğunuzu bir an bile gözünüzün önünden ayırmamanızı sağlar.