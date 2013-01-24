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    Mama Termometresi

    SBCSC201/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bebeğin maması her zaman hazır! Bebeğin maması her zaman hazır! Bebeğin maması her zaman hazır!
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      Mama Termometresi

      SBCSC201/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğin maması her zaman hazır!

      Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için Dijital Mama Termometresi. Bebek mamasının asla çok sıcak olmaması için hızlı ve kesin ölçüm sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mama Termometresi

      Bebeğin maması her zaman hazır!

      Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için Dijital Mama Termometresi. Bebek mamasının asla çok sıcak olmaması için hızlı ve kesin ölçüm sağlar.

      Bebeğin maması her zaman hazır!

      Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için Dijital Mama Termometresi. Bebek mamasının asla çok sıcak olmaması için hızlı ve kesin ölçüm sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mama Termometresi

      Bebeğin maması her zaman hazır!

      Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için Dijital Mama Termometresi. Bebek mamasının asla çok sıcak olmaması için hızlı ve kesin ölçüm sağlar.

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        Mama Termometresi

        Toplam:

        Bebeğin maması her zaman hazır!

        Saniyeler içinde hızlı ve güvenilir ısı ölçümü

        Ne çok sıcak, ne çok soğuk - Dijital termometre süt ya da mamanın yenecek veya içilecek doğru ısıda olup olmadığını çabucak söyler. Biberonları veya kavanozları ısıtırken tahmin yürütmenize gerek kalmaz ve beslemeye kısa bir ara verdikten sonra mama yeterince sıcak mı diye kontrol etmek için mükemmeldir.

        Oval, yuvarlak ve geniş boyunlu, her türden biberonu alır

        Ürün, her boyda ve şekilde biberonun ve kavanozun sığacağı şekilde tasarlanmıştır.

        Elektronik parçalara zarar vermeden kaynatmaya ve sterilizasyona olanak verir

        Emziğin hassas ısı ölçüm elektronik parçalarını çıkartarak, bebeğinizin temas ettiği kısmı güvenli şekilde sterilize edebilir veya kaynatabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          Evet
          Hazır göstergesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          Pil
          Kullanım Kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          LR41
          Pil sayısı
          2
          Pilin çalıştırma süresi
          600  sa
          Sökülebilir/ değiştirilebilir
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        • Teknik spesifikasyonlar

          Nem oranı
          1,5 metre derinliğe kadar su geçirmez
          Çalışma sıcaklığı aralığı
          32-45C (90-110F)  °C
          Doğruluk
          +/-0,2C
          Ölçüm süresi
          10  sn

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