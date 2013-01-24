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Bebeğin maması her zaman hazır!
Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için Dijital Mama Termometresi. Bebek mamasının asla çok sıcak olmaması için hızlı ve kesin ölçüm sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğin maması her zaman hazır!
Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için Dijital Mama Termometresi. Bebek mamasının asla çok sıcak olmaması için hızlı ve kesin ölçüm sağlar.
Bebeğin maması her zaman hazır!
Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için Dijital Mama Termometresi. Bebek mamasının asla çok sıcak olmaması için hızlı ve kesin ölçüm sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğin maması her zaman hazır!
Çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için Dijital Mama Termometresi. Bebek mamasının asla çok sıcak olmaması için hızlı ve kesin ölçüm sağlar.
Mama Termometresi
Toplam:
Ne çok sıcak, ne çok soğuk - Dijital termometre süt ya da mamanın yenecek veya içilecek doğru ısıda olup olmadığını çabucak söyler. Biberonları veya kavanozları ısıtırken tahmin yürütmenize gerek kalmaz ve beslemeye kısa bir ara verdikten sonra mama yeterince sıcak mı diye kontrol etmek için mükemmeldir.
Ürün, her boyda ve şekilde biberonun ve kavanozun sığacağı şekilde tasarlanmıştır.
Emziğin hassas ısı ölçüm elektronik parçalarını çıkartarak, bebeğinizin temas ettiği kısmı güvenli şekilde sterilize edebilir veya kaynatabilirsiniz.
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Aksesuarlar
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Teknik spesifikasyonlar