Saniyeler içinde hızlı ve güvenilir ısı ölçümü

Ne çok sıcak, ne çok soğuk - Dijital termometre süt ya da mamanın yenecek veya içilecek doğru ısıda olup olmadığını çabucak söyler. Biberonları veya kavanozları ısıtırken tahmin yürütmenize gerek kalmaz ve beslemeye kısa bir ara verdikten sonra mama yeterince sıcak mı diye kontrol etmek için mükemmeldir.