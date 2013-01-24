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    Müzik Kutusu

    SBCSC150/86
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ön kayıtlı doğal sesler Ön kayıtlı doğal sesler Ön kayıtlı doğal sesler
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      Müzik Kutusu

      SBCSC150/86
      Genel Derecelendirme / 5

      Ön kayıtlı doğal sesler

      Philips müzik kutusu, kendi sesinizi, ön kayıtlı doğal sesleri veya bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için bir ninni çalar. Loş bir ışığı olan gece lambası bir odak noktası sağlar ve bebeğiniz kendini güvende hisseder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Müzik Kutusu

      Ön kayıtlı doğal sesler

      Philips müzik kutusu, kendi sesinizi, ön kayıtlı doğal sesleri veya bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için bir ninni çalar. Loş bir ışığı olan gece lambası bir odak noktası sağlar ve bebeğiniz kendini güvende hisseder.

      Ön kayıtlı doğal sesler

      Philips müzik kutusu, kendi sesinizi, ön kayıtlı doğal sesleri veya bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için bir ninni çalar. Loş bir ışığı olan gece lambası bir odak noktası sağlar ve bebeğiniz kendini güvende hisseder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Müzik Kutusu

      Ön kayıtlı doğal sesler

      Philips müzik kutusu, kendi sesinizi, ön kayıtlı doğal sesleri veya bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için bir ninni çalar. Loş bir ışığı olan gece lambası bir odak noktası sağlar ve bebeğiniz kendini güvende hisseder.

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        Müzik Kutusu

        Toplam:

        Ön kayıtlı doğal sesler

        Doğadan kaydedilmiş, sakinleştirici sesler

        Deniz, kalp atışı ve akarsu gibi doğal sesler bebeğinize hem güven verir, hem de uykusunu getirir. Bebeğinizi en çok rahatlatan sesi seçin.

        Bebekler için önceden kaydedilmiş rahatlatıcı sesler çalar

        Her düğme, bebeğinizi düğmelere uzanmaya ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye teşvik eden davetkar sesler çıkarır.

        Bebeğiniz uykuya dalarken sizin sesinizi dinler

        Sesinizi duyurarak bebeğinize keyif ve güven verin veya bebeğinizin masal keyfiyle yavaşça uykuya dalmasını sağlayın.

        Oyun süresini bebeğinizin ihtiyaçlarına göre ayarlayın

        İstediğiniz oyun süresi seçeneğini seçerek, oyun süresini isteğinize göre belirleyin.

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