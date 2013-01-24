Ön kayıtlı doğal sesler

Philips müzik kutusu, kendi sesinizi, ön kayıtlı doğal sesleri veya bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için bir ninni çalar. Loş bir ışığı olan gece lambası bir odak noktası sağlar ve bebeğiniz kendini güvende hisseder.