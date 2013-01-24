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Ön kayıtlı doğal sesler
Philips müzik kutusu, kendi sesinizi, ön kayıtlı doğal sesleri veya bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için bir ninni çalar. Loş bir ışığı olan gece lambası bir odak noktası sağlar ve bebeğiniz kendini güvende hisseder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ön kayıtlı doğal sesler
Philips müzik kutusu, kendi sesinizi, ön kayıtlı doğal sesleri veya bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için bir ninni çalar. Loş bir ışığı olan gece lambası bir odak noktası sağlar ve bebeğiniz kendini güvende hisseder.
Ön kayıtlı doğal sesler
Philips müzik kutusu, kendi sesinizi, ön kayıtlı doğal sesleri veya bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için bir ninni çalar. Loş bir ışığı olan gece lambası bir odak noktası sağlar ve bebeğiniz kendini güvende hisseder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ön kayıtlı doğal sesler
Philips müzik kutusu, kendi sesinizi, ön kayıtlı doğal sesleri veya bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için bir ninni çalar. Loş bir ışığı olan gece lambası bir odak noktası sağlar ve bebeğiniz kendini güvende hisseder.
Müzik Kutusu
Toplam:
Deniz, kalp atışı ve akarsu gibi doğal sesler bebeğinize hem güven verir, hem de uykusunu getirir. Bebeğinizi en çok rahatlatan sesi seçin.
Her düğme, bebeğinizi düğmelere uzanmaya ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye teşvik eden davetkar sesler çıkarır.
Sesinizi duyurarak bebeğinize keyif ve güven verin veya bebeğinizin masal keyfiyle yavaşça uykuya dalmasını sağlayın.
İstediğiniz oyun süresi seçeneğini seçerek, oyun süresini isteğinize göre belirleyin.