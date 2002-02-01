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    Pronto

    Ev Sinema Kontrol Paneli

    SBCRU930/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Kolay, tek elle kontrol Kolay, tek elle kontrol Kolay, tek elle kontrol
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      Pronto Ev Sinema Kontrol Paneli

      SBCRU930/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Kolay, tek elle kontrol

      Tüm ses ve video cihazlarınız için, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir uygun maliyetli kontrol çözümü.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pronto Ev Sinema Kontrol Paneli

      Kolay, tek elle kontrol

      Tüm ses ve video cihazlarınız için, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir uygun maliyetli kontrol çözümü.

      Kolay, tek elle kontrol

      Tüm ses ve video cihazlarınız için, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir uygun maliyetli kontrol çözümü.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pronto Ev Sinema Kontrol Paneli

      Kolay, tek elle kontrol

      Tüm ses ve video cihazlarınız için, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir uygun maliyetli kontrol çözümü.

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        Pronto

        Pronto

        Ev Sinema Kontrol Paneli

        Toplam:

        Kolay, tek elle kontrol

        Tek dokunuşla birçok cihazı kullanabilirsiniz

        Tek dokunuşla birçok cihazı kullanabilirsiniz

        Tek dokunuşla kontrol, bir makro üzerinden bir tek düğmeye basarak çoklu komutlar verebilmenizi sağlar. Makro, önceden programlanmış bir komut halkasını tek bir düğme altında birleştirir. Böylece, tek bir düğmeye basarak birkaç fonksiyon çalıştırılabilir.

        Birçok cihaz ve markanın kızılötesi kodlarını içeren kapsamlı veritabanı

        Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan kumandadaki yerleşik kızılötesi kodları içeren kütüphanedir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın, sinyalleri öğrenmeye gerek kalmadan donanımınızı denetleyebilmesini sağlar. Veritabanından, denetlemek istediğiniz cihazların doğru kodlarını seçerek modeli ya da markası ne olursa olsun piyasadaki tüm ses/görüntü cihazlarının denetimini sağlayabilirsiniz.

        Başka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme

        Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandadan kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir

        Popüler fonksiyonlara erişim için programlanabilir düğmeler

        Kullanıcının ses yukarı ya da aşağı, kanal yukarı ya da aşağı ve gösterge gezinme tuşları gibi en sık kullanılan uzaktan kumanda fonksiyonlarına doğrudan erişimini sağlamak için programlanabilir düğmeler.

        Gri tonlamalı ekranda gerçekçi, görülmesi kolay düğmeler görüntülenir

        Gri gölgelendirmelerle kendi düzenlemenizi yaratın. Dokunmatik ekranı kullanarak düğmelerin ve komutların kolay seçimi.

        Uzaktan kumandanın arayüzünü özelleştirmek için cihaz üstü düzenleme

        Makrolar, geciktirmeler, zamanlayıcılar ve cihazlar ile ilgili son ayarlamalar, işlevselliğin uygun şekilde sağlanabilmesi amacıyla uzaktan kumanda üzerinde yapılabilir. Ayarlar menüsüne girin ve uygun faaliyeti seçin: etiketle, ekle, sil, taşı.

        Kendi arayüzünüzü yaratmanız için PC yazılımı

        Ambalajda bulunan PC yazılımı ile uzaktan kumanda vs. gibi araçların kullanıcı arayüzünü özelleştirebilir ve kendi ekranlarınızı oluşturabilir, kişisel bir görüntü tanımlayabilirsiniz. Yazılımı kurduktan ve kendi kullanıcı arayüzünüzü oluşturduktan sonra RS232 ya da USB ile veya kablosuz olarak uzaktan kumandaya yükleyin.

        Karanlıkta kolaylık için arkadan ışıklandırmalı LCD ekran

        Arkadan ışıklandırma, karanlıkta kullanım için LCD ekranın veya tuş takımının aydınlanmasını sağlayan bir özelliktir. Arkadan ışıklandırmanın en yaygın iki türü LED ve elektroışıma (EL) teknolojileridir. LED'le aydınlatılan uzaktan kumandalar, çoğunlukla parlak ama düzensiz yeşil veya mavi bir ışık yayar, EL panellerse düzenli mavi, beyaz veya yeşil tonlardadır.

        Dijital Kontrast Kontrol düğmesi görüntü netliğini optimize eder

        Kontrast, LCD ekranın görüntüleme için ne kadar "net" olduğunu belirler. Dijital kontrast kontrol, ekranın görünür karakteristiklerini düzenlemenizi sağlayan özel bir ayardır.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çözünürlük
          160 x 100 piksel
          Dokunmatik panel
          Evet
          Arka ışık
          Evet
          Renkli arka ışık
          Yeşil
          Ekran renkleri
          4
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          3,2  inç

        • Kızılötesi Özellikleri

          Çalışma mesafesi
          33 ft (10 m)
          IR kodlarını öğrenme
          Evet
          Öğrenme frekans aralığı
          78 kHz ve 455 kHz'e kadar
          Evrensel IR kodu veritabanı
          Evet
          Veritabanındaki marka sayısı
          250'nin üzerinde
          Aktarım LED'leri
          2

        • Özelleştirme

          PC'de editör uygulaması
          NeoEdit
          Ekran üstü özelleştirme
          Evet
          Tam ekran yapılandırılabilirliği
          Hayır
          Saydamlık
          Hayır
          Alfa-karıştırma
          Hayır
          Makrolar
          250 basamağa kadar

        • Kullanılabilirlik

          Düğmeler
          Evet
          İmleç tuşu
          Evet
          Otomatik kapatma
          Evet
          Takvimli saat
          Evet
          Çok dilli
          Hayır
          Alım sensörü
          Hayır
          Programlanabilir zamanlayıcılar
          Hayır
          Müzik Kutusu/Bağlantı istasyonu
          Hayır

        • Bağlanabilirlik

          RS-232
          Evet

        • Boyutlar

          Ana karton ağırlığı
          1,8  kg
          Ana karton miktarı
          2
          Ürün derinliği
          177  mm
          Ürün yüksekliği
          33  mm
          Ürün genişliği
          74  mm
          Ürün ağırlığı
          0,220  kg
          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5°C - 45°C

        • Sistem Özellikleri

          CPU
          Mitsubishi 16 bit
          Flash bellek boyutu
          1 MB

        • Sistem Gereksinimleri

          CD-ROM sürücü
          Evet
          Sabit disk alanı
          75 MB
          PC OS
          Windows 98 SE, 2000, ME
          RAM hafıza
          64 MB

        • Aksesuarlar

          Piller
          3 x AA
          Basılı Kullanım Kılavuzu
          Evet
          RS232 kablosu
          Evet
          CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu
          Evet
          Garanti Kartı
          Evet
          Bağlantı İstasyonu
          Hayır

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