Kolay, tek elle kontrol
Tüm ses ve video cihazlarınız için, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir uygun maliyetli kontrol çözümü.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, tek elle kontrol
Tüm ses ve video cihazlarınız için, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir uygun maliyetli kontrol çözümü.
Kolay, tek elle kontrol
Tüm ses ve video cihazlarınız için, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir uygun maliyetli kontrol çözümü.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, tek elle kontrol
Tüm ses ve video cihazlarınız için, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir uygun maliyetli kontrol çözümü.
Ev Sinema Kontrol Paneli
Toplam:
Tek dokunuşla kontrol, bir makro üzerinden bir tek düğmeye basarak çoklu komutlar verebilmenizi sağlar. Makro, önceden programlanmış bir komut halkasını tek bir düğme altında birleştirir. Böylece, tek bir düğmeye basarak birkaç fonksiyon çalıştırılabilir.
Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan kumandadaki yerleşik kızılötesi kodları içeren kütüphanedir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın, sinyalleri öğrenmeye gerek kalmadan donanımınızı denetleyebilmesini sağlar. Veritabanından, denetlemek istediğiniz cihazların doğru kodlarını seçerek modeli ya da markası ne olursa olsun piyasadaki tüm ses/görüntü cihazlarının denetimini sağlayabilirsiniz.
Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandadan kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir
Kullanıcının ses yukarı ya da aşağı, kanal yukarı ya da aşağı ve gösterge gezinme tuşları gibi en sık kullanılan uzaktan kumanda fonksiyonlarına doğrudan erişimini sağlamak için programlanabilir düğmeler.
Gri gölgelendirmelerle kendi düzenlemenizi yaratın. Dokunmatik ekranı kullanarak düğmelerin ve komutların kolay seçimi.
Makrolar, geciktirmeler, zamanlayıcılar ve cihazlar ile ilgili son ayarlamalar, işlevselliğin uygun şekilde sağlanabilmesi amacıyla uzaktan kumanda üzerinde yapılabilir. Ayarlar menüsüne girin ve uygun faaliyeti seçin: etiketle, ekle, sil, taşı.
Ambalajda bulunan PC yazılımı ile uzaktan kumanda vs. gibi araçların kullanıcı arayüzünü özelleştirebilir ve kendi ekranlarınızı oluşturabilir, kişisel bir görüntü tanımlayabilirsiniz. Yazılımı kurduktan ve kendi kullanıcı arayüzünüzü oluşturduktan sonra RS232 ya da USB ile veya kablosuz olarak uzaktan kumandaya yükleyin.
Arkadan ışıklandırma, karanlıkta kullanım için LCD ekranın veya tuş takımının aydınlanmasını sağlayan bir özelliktir. Arkadan ışıklandırmanın en yaygın iki türü LED ve elektroışıma (EL) teknolojileridir. LED'le aydınlatılan uzaktan kumandalar, çoğunlukla parlak ama düzensiz yeşil veya mavi bir ışık yayar, EL panellerse düzenli mavi, beyaz veya yeşil tonlardadır.
Kontrast, LCD ekranın görüntüleme için ne kadar "net" olduğunu belirler. Dijital kontrast kontrol, ekranın görünür karakteristiklerini düzenlemenizi sağlayan özel bir ayardır.
Görüntü/Ekran
Kızılötesi Özellikleri
Özelleştirme
Kullanılabilirlik
Bağlanabilirlik
Boyutlar
Sistem Özellikleri
Sistem Gereksinimleri
Aksesuarlar