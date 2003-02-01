Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı
Gelişmiş Ev Eğlencesi uzaktan kumandası
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı
Gelişmiş Ev Eğlencesi uzaktan kumandası
Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı
Gelişmiş Ev Eğlencesi uzaktan kumandası
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı
Gelişmiş Ev Eğlencesi uzaktan kumandası
Evrensel uzaktan kumanda
Toplam:
Markası veya modeli ne olursa olsun, TV, VCR, DVD, uydu alıcısı, dijital set, CD çalar ve amplifikatörünüzün tümünü çalıştıran, kullanımı kolay tek bir üniteyle, ev sinemanızı çalıştırmayı kolaylaştırın. En sevdiğiniz filmleri izlerken tek tuş rahatlığının tadını çıkarın.
Tek bir düğmeyle her türlü komut dizisini gerçekleştiren kendi makrolarınızı oluşturarak, 'tek tuş' rahatlığından yararlanın. Düşünün, TV'nizi açmak, surround sesi ayarlamak ve bir filmi oynatmaya başlamak tek tuşla mümkün!
Artık en sevdiğiniz şovu asla kaçırmayacaksınız. Zamanlayıcıyı, programın başlangıç saatinde TV'yi açacak şekilde açın yeter. Her cihaz için programlanabilir.
Kurulum menüsü ve teletekst gibi önemli fonksiyonlar açıkça belirtilmiştir, kendine ait tuşlara sahiptir ve donanımınızın çalıştırılmasını kolaylaştırır.
Asıl uzaktan kumandanızın tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için, asıl uzaktan kumandanın yaydığı sinyali kopyalayabilirsiniz. Sinyal, Evrensel uzaktan kumandanın hafızasına kaydedilir.
Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan kumandayı programlayama gerek kalmadan kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden programlanmıştır.
Ayrıca pil satın almanız gerekmez. Böylece, yeni evrensel uzaktan kumandayı, paketten çıkar çıkmaz hemen kullanabilirsiniz!
Evrensel uzaktan kumandanızla ilgili bir sorununuz veya sorunuz varsa veya asıl uzaktan kumandanızdaki bir fonksiyon tuşu kapsamlı dahili kod kitaplığında yoksa, bir çözüm geliştirmek için servis hattını arayın. Haftanın yedi günü size yardıma hazırız.
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Boyutlar
Güç
Kızılötesi Özellikleri
RF Özellikleri