  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Evrensel uzaktan kumanda

    SBCRU865/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı
      -{discount-value}

      Evrensel uzaktan kumanda

      SBCRU865/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı

      Gelişmiş Ev Eğlencesi uzaktan kumandası

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Evrensel uzaktan kumanda

      Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı

      Gelişmiş Ev Eğlencesi uzaktan kumandası

      Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı

      Gelişmiş Ev Eğlencesi uzaktan kumandası

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Evrensel uzaktan kumanda

      Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı

      Gelişmiş Ev Eğlencesi uzaktan kumandası

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Uzaktan Kumandalar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Evrensel uzaktan kumanda

        Evrensel uzaktan kumanda

        Toplam:

        Ev Sineması hiç bu kadar kolay olmadı

        6 ev sineması cihazını 1 üniteyle kontrol edin

        Markası veya modeli ne olursa olsun, TV, VCR, DVD, uydu alıcısı, dijital set, CD çalar ve amplifikatörünüzün tümünü çalıştıran, kullanımı kolay tek bir üniteyle, ev sinemanızı çalıştırmayı kolaylaştırın. En sevdiğiniz filmleri izlerken tek tuş rahatlığının tadını çıkarın.

        Tüm cihazlarınızı birden tek dokunuşla açmak için makro

        Tek bir düğmeyle her türlü komut dizisini gerçekleştiren kendi makrolarınızı oluşturarak, 'tek tuş' rahatlığından yararlanın. Düşünün, TV'nizi açmak, surround sesi ayarlamak ve bir filmi oynatmaya başlamak tek tuşla mümkün!

        Zamanlama fonksiyonu donanımı, önceden ayarlanmış bir zamanda çalıştırır

        Artık en sevdiğiniz şovu asla kaçırmayacaksınız. Zamanlayıcıyı, programın başlangıç saatinde TV'yi açacak şekilde açın yeter. Her cihaz için programlanabilir.

        Kurulum ve teletekst gibi fonksiyonlara hızlı menü erişimi

        Kurulum menüsü ve teletekst gibi önemli fonksiyonlar açıkça belirtilmiştir, kendine ait tuşlara sahiptir ve donanımınızın çalıştırılmasını kolaylaştırır.

        Öğrenme yeteneği sayesinde, asıl uzaktan kumandaların fonksiyonlarını kopyalar

        Asıl uzaktan kumandanızın tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için, asıl uzaktan kumandanın yaydığı sinyali kopyalayabilirsiniz. Sinyal, Evrensel uzaktan kumandanın hafızasına kaydedilir.

        Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

        Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan kumandayı programlayama gerek kalmadan kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden programlanmıştır.

        Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir

        Ayrıca pil satın almanız gerekmez. Böylece, yeni evrensel uzaktan kumandayı, paketten çıkar çıkmaz hemen kullanabilirsiniz!

        Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın

        Evrensel uzaktan kumandanızla ilgili bir sorununuz veya sorunuz varsa veya asıl uzaktan kumandanızdaki bir fonksiyon tuşu kapsamlı dahili kod kitaplığında yoksa, bir çözüm geliştirmek için servis hattını arayın. Haftanın yedi günü size yardıma hazırız.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Arka ışık
          Evet
          Renkli arka ışık
          Yeşil
          Tuş kopyalama fonksiyonu
          Evet
          Dil desteği
          GB/F/D/NL
          Yasal Onaylar
          CE İşareti
          Sıçramaya dayanıklı
          Evet
          Teletekst geliştirmeleri
          Hızlı metin
          Eğilme
          Devrilme sensörü
          Desteklenen cihazlar
          • TV
          • VCR
          • DVD
          • SAT
          • KABLO
          • CD/MD
          • ALICI
          • AMP
          Tuş sayısı
          39
          Philips için önceden programlanmıştır
          Evet
          Kurulum adımları
          2
          Hands-free otomatik arama
          Evet
          Basit sistem kurulumu
          Evet
          TV fonksiyonları
          • Program yukarı/aşağı
          • Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma
          • Güç/bekleme
          • Rakam tuşları
          • AV seçimi, harici
          • Menü kontrolü
          • Renk/Parlaklık kontrolü
          • Teletext tuşları
          • Hızlı metin tuşları
          • Önceki program
          • Uyku/zamanlayıcı
          • 16:9
          • Kılavuz, bilgi
          VCR fonksiyonları
          • Aktarma tuşları (6)
          • Showview, VCR plus
          • Menü kontrolü
          DVD fonksiyonları
          • Aktarma tuşları
          • Sistem menü kontrolü
          • Disk menü kontrolü
          • Rakam tuşları
          SAT/CBL fonksiyonları
          • Rakam tuşları
          • Menü kontrolü
          • Kılavuz, bilgi
          • Favoriler
          • Metin fonksiyonları
          Kullanım kılavuzundaki diller
          GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/FIN/GR

        • Aksesuarlar

          Pil
          Evet, 1,5V Pil AA LR6

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          140  mm
          Kutu yüksekliği
          50  mm
          Kutu genişliği
          295  mm
          Karton boyutları (GxDxY)
          303x148x158
          Malzemeler
          Geri dönüşümlü PET A
          Ana karton miktarı
          3

        • Güç

          Pil tipi
          AA / LR6 Alkalin
          Pil sayısı
          3
          Pil ömrü
          8

        • Kızılötesi Özellikleri

          Çalışma mesafesi
          33 ft (10 m)
          IR kodlarını öğrenme
          Evet
          Öğrenme frekans aralığı
          78 kHz ve 455 kHz'e kadar
          Aktarım LED'leri
          2
          Evrensel IR kodu veritabanı
          Evet
          Veritabanındaki marka sayısı
          300'ün üzerinde
          Taşıyıcı frekans aralığı
          24 - 55 kHz
          Aktarım açısı
          90  derece

        • RF Özellikleri

          Frekans (MHz)
          433

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.