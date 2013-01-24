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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Stüdyo kalitesi
Stüdyo kalitesinde kayıt için bir elektronik mikrofonla ortamı canlandırın.
Stüdyo kalitesi
Stüdyo kalitesinde kayıt için bir elektronik mikrofonla ortamı canlandırın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Stüdyo kalitesi
Stüdyo kalitesinde kayıt için bir elektronik mikrofonla ortamı canlandırın.
Elektronik Mikrofon
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hassas elektret kondansatör, mükemmel ses üretimi ve stüdyo kalitesi için her akustik detayı alır.
Bu mikrofonu açarken ya da kapatırken rahatsızlık verici 'tıklama' sesleri duymayacaksınız.
Bu mikrofonun sensörü tüm yönlerden gelen seslere karşı aynı ölçüde hassastır.
Küçük bir karışıklık riskiyle kendinize ekstra hareket özgürlüğü sağlayın.
Entegre ön cam, rüzgar veya mikrofona doğru nefes sesi gibi rahatsız edici gürültüleri engeller.
Dayanıklı metal gövde hoyrat kullanımlara dayanıklı olmakla kalmayıp, titreşimi de azaltır. Bunun faydası, daha uzun kullanım ömrü ve daha iyi üretimdir.
Kullanımdan sonra mikrofon ve kablonuzu korumanın güvenli ve kullanışlı yolu.
Bu sağlam ayak her düz yüzeyde mikrofonu güvenle yerinde tutar.
Ses
Bağlantı
Güç
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton