Döküm kalıp gövde, titreşimi azaltır ve ürünün kullanım ömrünü uzatır

Dayanıklı metal gövde hoyrat kullanımlara dayanıklı olmakla kalmayıp, titreşimi de azaltır. Bunun faydası, daha uzun kullanım ömrü ve daha iyi üretimdir.