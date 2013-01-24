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    Elektronik Mikrofon

    SBCME570/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Stüdyo kalitesi Stüdyo kalitesi Stüdyo kalitesi
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      Elektronik Mikrofon

      SBCME570/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Stüdyo kalitesi

      Stüdyo kalitesinde kayıt için bir elektronik mikrofonla ortamı canlandırın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Elektronik Mikrofon

      Stüdyo kalitesi

      Stüdyo kalitesinde kayıt için bir elektronik mikrofonla ortamı canlandırın.

      Stüdyo kalitesi

      Stüdyo kalitesinde kayıt için bir elektronik mikrofonla ortamı canlandırın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Elektronik Mikrofon

      Stüdyo kalitesi

      Stüdyo kalitesinde kayıt için bir elektronik mikrofonla ortamı canlandırın.

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        Elektronik Mikrofon

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Stüdyo kalitesi

        Elektret kondansatör stüdyo kalitesinde ses ve netlik sağlar

        Hassas elektret kondansatör, mükemmel ses üretimi ve stüdyo kalitesi için her akustik detayı alır.

        Açık / kapalı konumları arasındaki harekette minimize edilmiş ses

        Bu mikrofonu açarken ya da kapatırken rahatsızlık verici 'tıklama' sesleri duymayacaksınız.

        Çok yönlü tasarım sayesinde, her yönden gelen sesleri alır

        Bu mikrofonun sensörü tüm yönlerden gelen seslere karşı aynı ölçüde hassastır.

        Mikrofonlarla kullanım için ideal 3 m uzunluğunda kablo

        Küçük bir karışıklık riskiyle kendinize ekstra hareket özgürlüğü sağlayın.

        Ön cam, gürültüyü engelleyerek ses kalitesini artırır

        Entegre ön cam, rüzgar veya mikrofona doğru nefes sesi gibi rahatsız edici gürültüleri engeller.

        Döküm kalıp gövde, titreşimi azaltır ve ürünün kullanım ömrünü uzatır

        Dayanıklı metal gövde hoyrat kullanımlara dayanıklı olmakla kalmayıp, titreşimi de azaltır. Bunun faydası, daha uzun kullanım ömrü ve daha iyi üretimdir.

        Mikrofon ve kabloların muhafazası için kullanışlı bir kutu

        Kullanımdan sonra mikrofon ve kablonuzu korumanın güvenli ve kullanışlı yolu.

        Masa standı düz bir yüzeyde hands-free kullanıma olanak sağlar.

        Bu sağlam ayak her düz yüzeyde mikrofonu güvenle yerinde tutar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          50 - 18 000  Hz
          Empedans
          600
          Kutup düzeni
          Çok yönlü
          Hassasiyet mikrofon
          -45 dB +/- 3 dB
          Tip
          Elektronik

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          3 m
          Konektör
          3,5 - 6,3 mm mono

        • Güç

          Pil tipi
          AA
          Pil voltajı
          1,5  volt
          Pil sayısı
          1

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          24,7  cm
          Genişlik
          14,7  cm
          Derinlik
          7,4  cm
          Net ağırlık
          0,29  kg
          Brüt ağırlık
          0,59  kg
          Dara ağırlığı
          0,3  kg
          EAN
          87 10101 67951 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme

        • Dış Karton

          Uzunluk
          55,5  cm
          Genişlik
          47,5  cm
          Yükseklik
          39  cm
          Net ağırlık
          6,96  kg
          Brüt ağırlık
          15,5  kg
          Dara ağırlığı
          8.54  kg
          EAN
          87 10101 87411 1
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          EAN
          87 10101 87410 4
          Brüt ağırlık
          1,9  kg
          Yükseklik
          9  cm
          Uzunluk
          46  cm
          Net ağırlık
          0,87  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          1,03  kg
          Genişlik
          26,5  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Mikrofon adaptör fişi
        • Pil
        • Kutu
        • Kaydırmalı

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