Kutudaki diğer öğeler
- Mikrofon adaptör fişi
- Çıkarılabilir mikrofon kablosu
Karaoke
Entegre ön camlı bu dayanıklı mikrofon, yaşadığınız her karaoke olayını canlandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karaoke
Entegre ön camlı bu dayanıklı mikrofon, yaşadığınız her karaoke olayını canlandırır. Tüm faydaları görün
Karaoke
Entegre ön camlı bu dayanıklı mikrofon, yaşadığınız her karaoke olayını canlandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karaoke
Entegre ön camlı bu dayanıklı mikrofon, yaşadığınız her karaoke olayını canlandırır. Tüm faydaları görün
Kablolu Mikrofon
Toplam:
Üstün kaliteli mikrofonun aktif diyaframı, her zaman aslına sadık, net ses üretimi elde etmenizi sağlar.
Bu mikrofonun sensörü tüm yönlerden gelen seslere karşı aynı ölçüde hassastır.
Entegre ön cam, rüzgar veya mikrofona doğru nefes sesi gibi rahatsız edici gürültüleri engeller.
Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.
Ürün boyutları
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton