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    Kablolu Mikrofon

    SBCMD110/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Karaoke Karaoke Karaoke
      -{discount-value}

      Kablolu Mikrofon

      SBCMD110/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Karaoke

      Entegre ön camlı bu dayanıklı mikrofon, yaşadığınız her karaoke olayını canlandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL

      Kablolu Mikrofon

      Karaoke

      Entegre ön camlı bu dayanıklı mikrofon, yaşadığınız her karaoke olayını canlandırır. Tüm faydaları görün

      Karaoke

      Entegre ön camlı bu dayanıklı mikrofon, yaşadığınız her karaoke olayını canlandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL

      Kablolu Mikrofon

      Karaoke

      Entegre ön camlı bu dayanıklı mikrofon, yaşadığınız her karaoke olayını canlandırır. Tüm faydaları görün

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        Kablolu Mikrofon

        Kablolu Mikrofon

        Toplam:

        Karaoke

        • Siyah

        25mm diyafram, mükemmel ses için her ayrıntıyı alır

        Üstün kaliteli mikrofonun aktif diyaframı, her zaman aslına sadık, net ses üretimi elde etmenizi sağlar.

        Çok yönlü tasarım sayesinde, her yönden gelen sesleri alır

        Bu mikrofonun sensörü tüm yönlerden gelen seslere karşı aynı ölçüde hassastır.

        Ön cam, gürültüyü engelleyerek ses kalitesini artırır

        Entegre ön cam, rüzgar veya mikrofona doğru nefes sesi gibi rahatsız edici gürültüleri engeller.

        1,5m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir

        Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Ağırlık
          0,12  kg
          Derinlik
          6  cm
          Genişlik
          6,5  cm
          Yükseklik
          24  cm

        • Ses

          Frekans tepkisi
          100 - 10 000  Hz
          Empedans
          600 ohm
          Kutup düzeni
          Çok yönlü
          Hassasiyet mikrofon
          -80 dB +/- 3 dB
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,5 m
          Konektör
          3,5 - 6,3 mm mono

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 10101 67526 8
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Yükseklik
          30,6  cm
          Genişlik
          8,5  cm
          Derinlik
          6,5  cm
          Net ağırlık
          0,195  kg
          Brüt ağırlık
          0,27  kg
          Dara ağırlığı
          0,075  kg

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          EAN
          87 10101 87387 9
          Uzunluk
          55,3  cm
          Genişlik
          33,8  cm
          Yükseklik
          34,3  cm
          Net ağırlık
          4,68  kg
          Brüt ağırlık
          8  kg
          Dara ağırlığı
          3,32  kg

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          EAN
          87 10101 87386 2
          Uzunluk
          32  cm
          Genişlik
          26,8  cm
          Yükseklik
          15,3  cm
          Net ağırlık
          1,17  kg
          Brüt ağırlık
          1,78  kg
          Dara ağırlığı
          0,61  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Mikrofon adaptör fişi
        • Çıkarılabilir mikrofon kablosu

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