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    Baş bantlı kulaklıklar

    SBCHP400/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dinamik bas Dinamik bas Dinamik bas
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      Baş bantlı kulaklıklar

      SBCHP400/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dinamik bas

      Bu ince ve güçlü hi-fi stereo kulaklık size evde ve yolda mükemmel dinleme keyfi sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Baş bantlı kulaklıklar

      Dinamik bas

      Bu ince ve güçlü hi-fi stereo kulaklık size evde ve yolda mükemmel dinleme keyfi sunar. Tüm faydaları görün

      Dinamik bas

      Bu ince ve güçlü hi-fi stereo kulaklık size evde ve yolda mükemmel dinleme keyfi sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Baş bantlı kulaklıklar

      Dinamik bas

      Bu ince ve güçlü hi-fi stereo kulaklık size evde ve yolda mükemmel dinleme keyfi sunar. Tüm faydaları görün

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        Baş bantlı kulaklıklar

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        Dinamik bas

        evde ve yolda

        • Yumuşak tamponlar

        32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

        32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

        DJ stili kulaklığınızla etrafta olup biteni duyun ve müzik dinleyin

        Tek kulakla dinlemek için, arkası açık, tersine çevrilebilir kulaklık modülleri

        2 m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir

        Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.

        24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

        Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

        3,5 - 6,35mm adaptör, her tür ses cihazına bağlanır

        Kulaklığınızı bu adaptörle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli cihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla ses cihazı kullanma seçeneğiniz olur.

        Kolayca çantanıza sığmak için katlanıp yassılır

        Kulaklığın cebinizde veya çantanızda yassı veya küçük bir yere sığabilmesini sağlayan, rahat bir katlanma mekanizması.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          kapalı
          Diyafram
          Mylar dome
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Frekans tepkisi
          20 - 25 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          500  mW
          Hassasiyet
          106  dB
          Hoparlör çapı
          32  mm

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          çift taraflı
          Kablo uzunluğu
          2  m
          Konektör
          3,5 ve 6,3  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          LC-OFC

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3  mm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          7,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,29  kg
          Yükseklik
          24,9  cm
          Net ağırlık
          0,142  kg
          Dara ağırlığı
          0,148  kg
          Genişlik
          19,8  cm
          EAN
          87 10895 80489 9
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          9,862  kg
          Yükseklik
          57  cm
          Uzunluk
          47,5  cm
          Net ağırlık
          3,408  kg
          Dara ağırlığı
          6,454  kg
          Genişlik
          46  cm
          EAN
          87 10895 81618 2
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          2,148  kg
          Yükseklik
          28,3  cm
          Uzunluk
          46  cm
          Net ağırlık
          0,852  kg
          Dara ağırlığı
          1,296  kg
          Genişlik
          22,2  cm
          EAN
          87 10895 81617 5
          Ambalaj sayısı
          6

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