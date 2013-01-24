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Dinamik bas
Bu ince ve güçlü hi-fi stereo kulaklık size evde ve yolda mükemmel dinleme keyfi sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dinamik bas
Bu ince ve güçlü hi-fi stereo kulaklık size evde ve yolda mükemmel dinleme keyfi sunar. Tüm faydaları görün
Dinamik bas
Bu ince ve güçlü hi-fi stereo kulaklık size evde ve yolda mükemmel dinleme keyfi sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dinamik bas
Bu ince ve güçlü hi-fi stereo kulaklık size evde ve yolda mükemmel dinleme keyfi sunar. Tüm faydaları görün
Baş bantlı kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.
Tek kulakla dinlemek için, arkası açık, tersine çevrilebilir kulaklık modülleri
Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.
Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
Kulaklığınızı bu adaptörle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli cihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla ses cihazı kullanma seçeneğiniz olur.
Kulaklığın cebinizde veya çantanızda yassı veya küçük bir yere sığabilmesini sağlayan, rahat bir katlanma mekanizması.
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