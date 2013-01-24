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    Hafif Kulaklıklar

    SBCHL145/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dayanıklı ve hafif Dayanıklı ve hafif Dayanıklı ve hafif
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      Hafif Kulaklıklar

      SBCHL145/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dayanıklı ve hafif

      Hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 33,00 TL
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      Hafif Kulaklıklar

      Dayanıklı ve hafif

      Hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir. Tüm faydaları görün

      Dayanıklı ve hafif

      Hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 33,00 TL
      Benzer ürünler bul

      Hafif Kulaklıklar

      Dayanıklı ve hafif

      Hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir. Tüm faydaları görün

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        Hafif Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dayanıklı ve hafif

        • Kulak üstü
        • Gri

        Takviyeli kablo bağlantısı dayanıklılığı artırır

        Kulaklık modülündeki yumuşak, plastik bir bölüm bağlantıyı korur ve sürekli kıvrılmadan kaynaklanan hasarı önler.

        30mm hoparlör sürücüsü büyük ses performansı sunar

        Üzerinizde taşınma kolaylığı için kompakt ama yine de keskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın dinleme keyfi için mükemmel boyuttadır.

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

        Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Genişlik
          19,5  cm
          Yükseklik
          22,4  cm
          Derinlik
          5  cm
          Net ağırlık
          0,064  kg
          Brüt ağırlık
          0,123  kg
          Dara ağırlığı
          0,059  kg
          EAN
          87 12581 49790 3
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir

        • Dış Karton

          Uzunluk
          23  cm
          Genişlik
          22  cm
          Yükseklik
          26  cm
          Net ağırlık
          0,384  kg
          Brüt ağırlık
          1,08  kg
          Dara ağırlığı
          0,696  kg
          EAN
          87 12581 49791 0
          Ambalaj sayısı
          6

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Ferrit
          Ses bobini
          bakır
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          18 - 20 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          100  mW
          Hassasiyet
          96  dB
          Hoparlör çapı
          30  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

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