Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Dayanıklı ve hafif
Hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dayanıklı ve hafif
Hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir.
Dayanıklı ve hafif
Hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dayanıklı ve hafif
Hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir.
Hafif Kulaklıklar
Toplam:
Kulaklık modülündeki yumuşak, plastik bir bölüm bağlantıyı korur ve sürekli kıvrılmadan kaynaklanan hasarı önler.
Üzerinizde taşınma kolaylığı için kompakt ama yine de keskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın dinleme keyfi için mükemmel boyuttadır.
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.
Ses
Bağlantı
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları