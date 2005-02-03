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    Hafif Kulaklıklar

    SBCHL140/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra hafif Ultra hafif Ultra hafif
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      Hafif Kulaklıklar

      SBCHL140/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra hafif

      Ultra hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hafif Kulaklıklar

      Ultra hafif

      Ultra hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir.

      Ultra hafif

      Ultra hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hafif Kulaklıklar

      Ultra hafif

      Ultra hafif kulaklık uzun süre kullanılabilirken, hava delikleri zengin ses çıkışı verir.

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        Hafif Kulaklıklar

        Hafif Kulaklıklar

        Toplam:

        Ultra hafif

        Takviyeli kablo bağlantısı dayanıklılığı artırır

        Kulaklık modülündeki yumuşak, plastik bir bölüm bağlantıyı korur ve sürekli kıvrılmadan kaynaklanan hasarı önler.

        Ultra hafif baş bandı rahatlık ve uyum sağlar

        Paslanmaz çelikten yapılma ince, hafif baş bandı o kadar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.

        30mm hoparlör sürücüsü büyük ses performansı sunar

        Üzerinizde taşınma kolaylığı için kompakt ama yine de keskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın dinleme keyfi için mükemmel boyuttadır.

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Ferrit
          Diyafram
          Mylar dome
          Ses bobini
          bakır
          Frekans tepkisi
          18 - 20 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          100  mW
          Hassasiyet
          96  dB
          Hoparlör çapı
          30  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          1,27  kg
          Yükseklik
          25  cm
          Uzunluk
          35,8  cm
          Net ağırlık
          0,93  kg
          Dara ağırlığı
          0,34  kg
          Genişlik
          18,9  cm
          EAN
          87 10895 75945 8
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          10,68  kg
          Yükseklik
          52,1  cm
          Uzunluk
          73  cm
          Net ağırlık
          2,928  kg
          Dara ağırlığı
          7,752  kg
          Genişlik
          40,5  cm
          EAN
          87 10895 75946 5
          Ambalaj sayısı
          48

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          5,6  cm
          Brüt ağırlık
          0,154  kg
          Yükseklik
          22,1  cm
          Net ağırlık
          0,061  kg
          Dara ağırlığı
          0,093  kg
          Genişlik
          17,8  cm
          EAN
          87 10895 75944 1
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

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