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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hi-fi kulaklık

SBCHC8430/00

Hafifliğin konforu

Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kablosuz

Hafifliğin konforu

  • FM yayınları

Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi

Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

Piller dahil edilmiştir, böylece ürününüzü hemen kullanabilirsiniz

Başlamak için pil satın almanız gerekmez. Pilleri takın yeter!

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları