2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SBCHC8430/00
Hafifliğin konforu
Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz.
FM yayınları
Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.
Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.
Başlamak için pil satın almanız gerekmez. Pilleri takın yeter!
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