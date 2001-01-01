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Temizler ve Korur
Aşındırmayan ve özel bir temizlemesıvısı olan kaset temizleyicisi.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temizler ve Korur
Aşındırmayan ve özel bir temizlemesıvısı olan kaset temizleyicisi.
Temizler ve Korur
Aşındırmayan ve özel bir temizlemesıvısı olan kaset temizleyicisi.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temizler ve Korur
Aşındırmayan ve özel bir temizlemesıvısı olan kaset temizleyicisi.
Ses kaseti temizleyicisi
Toplam:
Aşındırmayan kumaş bant, müzikçaların kafaları üzerinde yavaşça hareket ederek tüm tozları, kiri ve oksit birikimini temizler.
Bu temizlik sıvısı, kiri, tozu ve oksit birikimini temizleyen özel bir formüle sahiptir. Aşındırmayan kumaş bantla birlikte kullanılır.
Kaset çalmak kadar kolay. Sadece sıvıyı tuygulayın ve "çal" düğmesine basın.
Özel olarak formüle edilmiş temizleme sıvısı ve aşındırmayan kumaş bant, tozu, kiri ve oksit birikimini tamamen ve güvenle temizlemek için birlikte kullanılır.
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton