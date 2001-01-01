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    Ses kaseti temizleyicisi

    SBCAC100/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Temizler ve Korur Temizler ve Korur Temizler ve Korur
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      Ses kaseti temizleyicisi

      SBCAC100/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Temizler ve Korur

      Aşındırmayan ve özel bir temizlemesıvısı olan kaset temizleyicisi.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ses kaseti temizleyicisi

      Temizler ve Korur

      Aşındırmayan ve özel bir temizlemesıvısı olan kaset temizleyicisi.

      Temizler ve Korur

      Aşındırmayan ve özel bir temizlemesıvısı olan kaset temizleyicisi.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ses kaseti temizleyicisi

      Temizler ve Korur

      Aşındırmayan ve özel bir temizlemesıvısı olan kaset temizleyicisi.

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        Ses kaseti temizleyicisi

        Ses kaseti temizleyicisi

        Toplam:

        Temizler ve Korur

        Aşındırmayan kumaş bant, müzikçaların kafalarını güvenli bir şekilde temizler

        Aşındırmayan kumaş bant, müzikçaların kafaları üzerinde yavaşça hareket ederek tüm tozları, kiri ve oksit birikimini temizler.

        Özel temizlik sıvısı, tozu, kiri ve oksit birikimini temizler

        Bu temizlik sıvısı, kiri, tozu ve oksit birikimini temizleyen özel bir formüle sahiptir. Aşındırmayan kumaş bantla birlikte kullanılır.

        Kaset çalmak kadar kolay

        Kaset çalmak kadar kolay. Sadece sıvıyı tuygulayın ve "çal" düğmesine basın.

        Güvenli, ıslak temizleme sistemi

        Özel olarak formüle edilmiş temizleme sıvısı ve aşındırmayan kumaş bant, tozu, kiri ve oksit birikimini tamamen ve güvenle temizlemek için birlikte kullanılır.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          22,9  cm
          Genişlik
          10,3  cm
          Derinlik
          2,5  cm
          Net ağırlık
          ,035  kg
          Brüt ağırlık
          0,085  kg
          Dara ağırlığı
          0.05  kg

        • Dış Karton

          Uzunluk
          92  cm
          Genişlik
          23  cm
          Yükseklik
          47  cm
          Net ağırlık
          8  kg
          Brüt ağırlık
          18,5  kg
          Dara ağırlığı
          10,5  kg

        • İç Karton

          Uzunluk
          23  cm
          Genişlik
          21  cm
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          ,8  kg
          Brüt ağırlık
          1,85  kg
          Dara ağırlığı
          1,05  kg

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