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    CD lens temizleyicisi

    SAC2560/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • CD ve DVD oynatıcınızı temizleyin ve koruyun CD ve DVD oynatıcınızı temizleyin ve koruyun CD ve DVD oynatıcınızı temizleyin ve koruyun
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      CD lens temizleyicisi

      SAC2560/10
      Genel Derecelendirme / 5

      CD ve DVD oynatıcınızı temizleyin ve koruyun

      DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. CD ve DVD oynatıcının optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozu ve kiri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      CD lens temizleyicisi

      CD ve DVD oynatıcınızı temizleyin ve koruyun

      DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. CD ve DVD oynatıcının optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozu ve kiri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      CD ve DVD oynatıcınızı temizleyin ve koruyun

      DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. CD ve DVD oynatıcının optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozu ve kiri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      CD lens temizleyicisi

      CD ve DVD oynatıcınızı temizleyin ve koruyun

      DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. CD ve DVD oynatıcının optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozu ve kiri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

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        CD lens temizleyicisi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        CD ve DVD oynatıcınızı temizleyin ve koruyun

        • CD ve DVD
        14 dilde sesli talimat

        14 dilde sesli talimat

        Bu kolay kullanımlı CD lens temizleyici kılavuzundaki sesli talimatlar, sunulan 14 dilden birinde temizleme işlemi boyunca size rehberlik eder.

        Güvenli kuru fırçalama temizlik sistemi

        Kuru fırçalama sistemi, SD/DVD oynatıcı lazer lenslerindeki tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizleyerek cihazı temiz ve optimum çalışır durumda korur.

        Teknik Özellikler

        • Depolama Ortamı

          Desteklenen formatlar
          • CD-Ses
          • CD-ROM
          • DVD-ROM

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          14 dilde

        • Ambalaj Verileri

          Miktar
          1
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95904 9
          Brüt ağırlık
          ,12  kg
          Dara ağırlığı
          ,04  kg
          Net ağırlık
          0,08  kg
          Genişlik
          159  mm
          Yükseklik
          19  mm
          Uzunluk
          248  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95980 3
          Miktar
          72
          Brüt ağırlık
          11,08  kg
          Dara ağırlığı
          1,1  kg
          Net ağırlık
          9,98  kg
          Genişlik
          395  mm
          Yükseklik
          290  mm
          Uzunluk
          549  mm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95979 7
          Miktar
          6
          Brüt ağırlık
          ,84  kg
          Dara ağırlığı
          ,14  kg
          Net ağırlık
          70  kg
          Genişlik
          95  mm
          Yükseklik
          265  mm
          Uzunluk
          173  mm

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