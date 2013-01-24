CD ve DVD oynatıcınızı temizleyin ve koruyun

DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. CD ve DVD oynatıcının optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozu ve kiri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün