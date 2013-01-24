Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey
CD'lerinizin, DVD'lerinizin ve müzik çalarlarınızın düzenli olarak temizlenmesi, disklerinizin ömrünü uzatır ve müzik çalarlarınızı korur. Disklerin ve müzik çalar lensinin düzenli olarak temizlenmesi cihazınızdan en iyi şekilde performans almanızı da sağlar. Şimdi tüm bunlara tek pakette sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey
CD'lerinizin, DVD'lerinizin ve müzik çalarlarınızın düzenli olarak temizlenmesi, disklerinizin ömrünü uzatır ve müzik çalarlarınızı korur. Disklerin ve müzik çalar lensinin düzenli olarak temizlenmesi cihazınızdan en iyi şekilde performans almanızı da sağlar. Şimdi tüm bunlara tek pakette sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey
CD'lerinizin, DVD'lerinizin ve müzik çalarlarınızın düzenli olarak temizlenmesi, disklerinizin ömrünü uzatır ve müzik çalarlarınızı korur. Disklerin ve müzik çalar lensinin düzenli olarak temizlenmesi cihazınızdan en iyi şekilde performans almanızı da sağlar. Şimdi tüm bunlara tek pakette sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey
CD'lerinizin, DVD'lerinizin ve müzik çalarlarınızın düzenli olarak temizlenmesi, disklerinizin ömrünü uzatır ve müzik çalarlarınızı korur. Disklerin ve müzik çalar lensinin düzenli olarak temizlenmesi cihazınızdan en iyi şekilde performans almanızı da sağlar. Şimdi tüm bunlara tek pakette sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Eksiksiz temizlik sistemi
Toplam:
Bu kolay kullanımlı CD lens temizleyici kılavuzundaki sesli talimatlar, sunulan 14 dilden birinde temizleme işlemi boyunca size rehberlik eder.
Kuru fırçalama sistemi, SD/DVD oynatıcı lazer lenslerindeki tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizleyerek cihazı temiz ve optimum çalışır durumda korur.
Bu temizlik tamponu özel mikrofiber malzemeden yapılmıştır. Disklerinizin güvenli bir şekilde temizlenmesi ve kir ile tozdan uzak kalması için antistatik temizleme sıvısıyla birlikte kullanılır.
Diskleri toz, kir ve taneciklerden temizleyen güvenli ve kolay dairesel temizlik hareketiyle disklerinizi temizleyin ve koruyun.
Teknik spesifikasyonlar
Depolama Ortamı
Aksesuarlar
Ambalaj Verileri
Dış Karton
İç Karton