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    Eksiksiz temizlik sistemi

    SAC2550/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey
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      Eksiksiz temizlik sistemi

      SAC2550/10
      Genel Derecelendirme / 5

      CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey

      CD'lerinizin, DVD'lerinizin ve müzik çalarlarınızın düzenli olarak temizlenmesi, disklerinizin ömrünü uzatır ve müzik çalarlarınızı korur. Disklerin ve müzik çalar lensinin düzenli olarak temizlenmesi cihazınızdan en iyi şekilde performans almanızı da sağlar. Şimdi tüm bunlara tek pakette sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Eksiksiz temizlik sistemi

      CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey

      CD'lerinizin, DVD'lerinizin ve müzik çalarlarınızın düzenli olarak temizlenmesi, disklerinizin ömrünü uzatır ve müzik çalarlarınızı korur. Disklerin ve müzik çalar lensinin düzenli olarak temizlenmesi cihazınızdan en iyi şekilde performans almanızı da sağlar. Şimdi tüm bunlara tek pakette sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey

      CD'lerinizin, DVD'lerinizin ve müzik çalarlarınızın düzenli olarak temizlenmesi, disklerinizin ömrünü uzatır ve müzik çalarlarınızı korur. Disklerin ve müzik çalar lensinin düzenli olarak temizlenmesi cihazınızdan en iyi şekilde performans almanızı da sağlar. Şimdi tüm bunlara tek pakette sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Eksiksiz temizlik sistemi

      CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey

      CD'lerinizin, DVD'lerinizin ve müzik çalarlarınızın düzenli olarak temizlenmesi, disklerinizin ömrünü uzatır ve müzik çalarlarınızı korur. Disklerin ve müzik çalar lensinin düzenli olarak temizlenmesi cihazınızdan en iyi şekilde performans almanızı da sağlar. Şimdi tüm bunlara tek pakette sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Eksiksiz temizlik sistemi

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        CD/DVD temizlemek için ihtiyacınız olan her şey

        Ekipmanınızın performansını en üst seviyede tutun

        • CD ve DVD
        14 dilde sesli talimat

        14 dilde sesli talimat

        Bu kolay kullanımlı CD lens temizleyici kılavuzundaki sesli talimatlar, sunulan 14 dilden birinde temizleme işlemi boyunca size rehberlik eder.

        Güvenli kuru fırçalama temizlik sistemi

        Kuru fırçalama sistemi, SD/DVD oynatıcı lazer lenslerindeki tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizleyerek cihazı temiz ve optimum çalışır durumda korur.

        Mikrofiber temizlik tamponu

        Bu temizlik tamponu özel mikrofiber malzemeden yapılmıştır. Disklerinizin güvenli bir şekilde temizlenmesi ve kir ile tozdan uzak kalması için antistatik temizleme sıvısıyla birlikte kullanılır.

        Güvenli ve kolay dairesel temizlik hareketi

        Diskleri toz, kir ve taneciklerden temizleyen güvenli ve kolay dairesel temizlik hareketiyle disklerinizi temizleyin ve koruyun.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          İçindekiler
          Temizleme Sıvısı, 30 ml

        • Depolama Ortamı

          Desteklenen formatlar
          • 8cm diskler
          • CD-Ses
          • CD-Yazılabilir
          • CD-ROM
          • DVD-ROM
          • DVD/R
          • DVD/RW
          • Resim CD'si
          • Lazer disk

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          14 dilde

        • Ambalaj Verileri

          Miktar
          1
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95900 1
          Brüt ağırlık
          ,36  kg
          Dara ağırlığı
          ,06  kg
          Net ağırlık
          ,3  kg
          Genişlik
          220  mm
          Yükseklik
          38  mm
          Uzunluk
          313  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95990 2
          Miktar
          48
          Brüt ağırlık
          21,9  kg
          Dara ağırlığı
          1,48  kg
          Net ağırlık
          20,42  kg
          Genişlik
          410  mm
          Yükseklik
          514  mm
          Uzunluk
          670  mm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95989 6
          Miktar
          6
          Brüt ağırlık
          2,52  kg
          Dara ağırlığı
          ,36  kg
          Net ağırlık
          2,16  kg
          Genişlik
          190  mm
          Yükseklik
          240  mm
          Uzunluk
          320  mm

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