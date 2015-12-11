Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisiyle donatılmış bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl kalınlığınızı algılayıp uyum sağlar. Tüm faydaları görün