Kutudaki diğer öğeler
- SmartClick hassas düzeltici
Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisiyle donatılmış bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl kalınlığınızı algılayıp uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisiyle donatılmış bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl kalınlığınızı algılayıp uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisiyle donatılmış bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl kalınlığınızı algılayıp uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisiyle donatılmış bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl kalınlığınızı algılayıp uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi
Toplam:
SteelPrecision bıçaklar dakikada 90.000 kesme işlemi ile yakın tıraş yaparak her harekette daha fazla kıl keser*. Kendiliğinden bilenen 45 yüksek performanslı bıçak Avrupa'da üretilmiştir.
Akıllı yüz kılı sensörü saniyede 250 kez kıl yoğunluğunu okur. Teknoloji, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü dinamik olarak otomatik ayarlar.
Tam olarak esneyebilen başlıklar 360° dönerek yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar. Optimum cilt teması ile eksiksiz ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayın.
Tıraş başlıklarının yeni şekli hassasiyet için geliştirilmiştir. Yüzey, kılları takip eden kanallarla geliştirilmiş, kılları daha etkili bir kesme konumuna getirecek şekilde tasarlanmıştır.
Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.
Tıraş rutininizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Islak ve Kuru özellikli tıraş makinesiyle rahat bir şekilde kuru tıraş olmayı veya ferahlatıcı bir ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz. Duştayken bile jel veya köpük kullanarak tıraş olabilirsiniz.
Tıraş makinesinin hassas düzelticisini kullanarak stilinizi tamamlayın. Tıraş makinesinin gövdesine entegre olan düzeltici, bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.
Tam şarj edilmiş pil ile 60 dakikaya kadar kablosuz tıraş olun.
Güçlü ve enerji tasarruflu lityum iyon pil sayesinde tıraş makinenizi yalnızca 1 saatte tam şarj edebilirsiniz. Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakika şarj etmeniz yeterlidir.
Bıçak üretim tesisimizde %100 yenilenebilir elektrik kullanılıyor ve ambalajlarımız geri dönüştürülebilir malzemelerden üretiliyor. Tüm tıraş makineleri Eco pasaport ile birlikte gelir.
Sezgisel ekran, önemli bilgileri göstererek tıraş makineniz ile en iyi deneyimi elde etmenizi sağlar. Bu arayüz 3 seviyeli pil durumu, temizleme önerisi ve seyahat kilidi göstergesini içerir.
Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz
Tıraş makinelerimizin motoru ve pili dayanıklılık için tasarlanmıştır, güçlü bir tıraş için uzun süreli güç sağlar
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın
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