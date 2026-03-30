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  • Kolay tıraş, temiz ve rahat
  • Kolay tıraş, temiz ve rahat
  • Kolay tıraş, temiz ve rahat
  • Kolay tıraş, temiz ve rahat
  • Kolay tıraş, temiz ve rahat
  • Kolay tıraş, temiz ve rahat
  • Kolay tıraş, temiz ve rahat
  • Kolay tıraş, temiz ve rahat
  • Kolay tıraş, temiz ve rahat
  • Kolay tıraş, temiz ve rahat

Shaver series 5000Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S5445/03

Kolay tıraş, temiz ve rahat
Philips Shaver 5000 Serisi sabah rutininize konfor katar. Tıraş makinesinin kullanımı tamamen esnek başlığı ve ergonomik sapı sayesinde sezgiseldir. Tek dokunuşla açılabilen bu cihaz birkaç saniye içinde kolayca temizlenebilir.
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Kolay tıraş, temiz ve rahat

  • ComfortTech bıçaklar

  • 360° Yüz kıvrımı başlıkları

  • Gelişmiş gösterge ekranı

  • SmartClick hassas düzeltici

Optimum cilt konforuyla etkili ve temiz tıraş

Optimum cilt konforuyla etkili ve temiz tıraş

Kendiliğinden bilenen bıçaklar, optimum cilt konforuyla etkili ve temiz bir tıraş sağlar. Kavisli bıçak başlıkları, cildinizi bıçaklardan koruyarak tüyleri cilt seviyesinin hemen üzerinde nazikçe keser.

Rahat ve pürüzsüz bir tıraş için cilt temasını korur

Rahat ve pürüzsüz bir tıraş için cilt temasını korur

Tam olarak esneyebilen başlıklar 360° dönerek yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar. Optimum cilt teması ile eksiksiz ve cilt dostu bir tıraş deneyimi yaşayın.

Kaymaz kauçuk ergonomik tutma yeri

Kaymaz kauçuk ergonomik tutma yeri

Tıraş makinesi ergonomik bir tutma yeriyle tasarlanmıştır, böylece her hareket doğal bir his verir. Kaymaz kauçuklu yeni ergonomik tutma yeri, duşta kullanırken bile zahmetsiz ve kolay bir tıraş sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları